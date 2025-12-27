El Índice de Precios al Consumidor de Noruega a/a muestra la dinámica de los precios al consumidor de los bienes y servicios adquiridos por hogares privados. El índice mide el cambio en el mes dado en comparación con el mismo mes del año anterior. El IPC es publicado por la Oficina Central de Estadísticas de Noruega (SSB) el día 10 de cada mes. Los datos del Índice de Precios al Consumidor de Noruega también se envían a Eurostat y se incluyen en las estadísticas europeas.

El cálculo cubre todos los segmentos del consumo privado, como alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, ropa, alquileres, mantenimiento de rutina del hogar, atención médica, servicios de telecomunicaciones, ocio y otros bienes y servicios. Los siguientes gastos no se consideran consumo: impuestos directos, contribuciones a la seguridad social, incluido el seguro de salud obligatorio, así como los gastos en inversiones y ahorros. Las estadísticas muestran los precios reales pagados por los consumidores, considerando todos los impuestos, recargos, subsidios y descuentos directos e indirectos.

El IPC se calcula usando datos de encuestas en línea, estadísticas del comercio de productos básicos y encuestas de presupuestos familiares. El cambio en los precios se calcula usando una muestra de 650 bienes y servicios que representan el consumo típico de los hogares noruegos. La mayor parte de la muestra es constante, sin embargo, esta se revisa periódicamente para reflejar los cambios en los patrones de consumo. Los precios para el cálculo del IPC se reúnen en los puntos de venta, usando como base una muestra de aproximadamente 2.000 empresas. Una sexta parte de dicha muestra se actualiza anualmente. Asimismo, las estadísticas incluyen datos sobre el pago de alquileres basados ​​en la información recibida de 2.500 inquilinos.

El índice de precios al consumidor es uno de los indicadores clave para medir la inflación. El IPC se usa para revisar los pagos, y también como deflactor en el cálculo del indicador de Ventas Minoristas. Un valor mayor a lo esperado se considera positivo para las cotizaciones de la corona noruega, mientras que un valor menor se considera negativo.

Gráfico de los últimos valores: