La Tasa de Desempleo de Noruega muestra la tasa de residentes actualmente desempleados con respecto a la fuerza laboral civil total. Los empleados se definen como personas de entre 15 y 74 años que han desempeñado un empleo remunerado durante al menos una hora en el periodo informado, así como aquellos que tenían un empleo pero se ausentaron del trabajo por enfermedad, vacaciones, huelgas, etcétera.

El indicador es calculado por Oficina Central de Estadísticas de Noruega (Statistics Norway) con la ayuda de una encuesta telefónica realizada trimestremente a la población activa. La muestra incluye 12,000 familias o 24,000 personas. Los encuestados responden a las preguntas sobre su empleo durante la semana de la encuesta. Cada familia de la muestra recibe cuestionarios cada 3 meses durante dos años, es decir, participa 8 veces en el estudio. Después de ello, la selección es actualizada.

Se entiende por "desempleados" las personas que no han trabajado durante la semana de la encuesta. Para el indicador final, se calcula un promedio de respuestas de tres meses, mientras que los datos son ajustados estacionalmente y publicados con un retraso de un mes. Además, la información sobre el desempleo se envía a Eurostat, que recopila y compila estadísticas europeas generales.

La tasa de desempleo es importante desde el punto de vista social y económico. El aumento del desempleo provoca una disminución de los ingresos de las personas y, por consiguiente, una reducción de la actividad del consumidor. Además, esto aumenta la presión sobre el presupuesto estatal y reduce los ingresos fiscales. Por consiguiente, los valores superiores a lo esperado se consideran negativos para la economía noruega y las cotizaciones de la divisa nacional.

Gráfico de los últimos valores: