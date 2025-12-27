Calendario económico
Tasa de Desempleo de Noruega (Norway Unemployment Rate)
|Baja
|4.5%
|4.8%
|
4.4%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|4.5%
|
4.5%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Tasa de Desempleo de Noruega muestra la tasa de residentes actualmente desempleados con respecto a la fuerza laboral civil total. Los empleados se definen como personas de entre 15 y 74 años que han desempeñado un empleo remunerado durante al menos una hora en el periodo informado, así como aquellos que tenían un empleo pero se ausentaron del trabajo por enfermedad, vacaciones, huelgas, etcétera.
El indicador es calculado por Oficina Central de Estadísticas de Noruega (Statistics Norway) con la ayuda de una encuesta telefónica realizada trimestremente a la población activa. La muestra incluye 12,000 familias o 24,000 personas. Los encuestados responden a las preguntas sobre su empleo durante la semana de la encuesta. Cada familia de la muestra recibe cuestionarios cada 3 meses durante dos años, es decir, participa 8 veces en el estudio. Después de ello, la selección es actualizada.
Se entiende por "desempleados" las personas que no han trabajado durante la semana de la encuesta. Para el indicador final, se calcula un promedio de respuestas de tres meses, mientras que los datos son ajustados estacionalmente y publicados con un retraso de un mes. Además, la información sobre el desempleo se envía a Eurostat, que recopila y compila estadísticas europeas generales.
La tasa de desempleo es importante desde el punto de vista social y económico. El aumento del desempleo provoca una disminución de los ingresos de las personas y, por consiguiente, una reducción de la actividad del consumidor. Además, esto aumenta la presión sobre el presupuesto estatal y reduce los ingresos fiscales. Por consiguiente, los valores superiores a lo esperado se consideran negativos para la economía noruega y las cotizaciones de la divisa nacional.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Tasa de Desempleo de Noruega (Norway Unemployment Rate)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress