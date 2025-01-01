DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5 CTrade SetAsyncMode 

SetAsyncMode

Establece el modo asíncrono para las operaciones de trading.

void  SetAsyncMode(
   bool  mode      // bandera de modo asíncrono
   )

Parámetros

mode

[in]  Bandera de modo asíncrono.

Valor devuelto

Ninguno.

Nota

Este modo se utiliza en las operaciones de trading asíncronas, donde la petición enviada no espera la respuesta del servidor (ver OrderSendAsync).