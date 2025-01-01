DocumentaciónSecciones
Obtiene el tipo de relleno de la orden (en formato cadena) utilizada en la última petición.

string  RequestTypeFillingDescription() const 

Valor devuelto

Tipo de relleno (en formato cadena) de la orden, utilizada en la última petición.