Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCTradeSetExpertMagicNumber 

SetExpertMagicNumber

Establece el ID del experto.

void  SetExpertMagicNumber(
   ulong  magic      // identificador
   )

Parámetros

magic

[in]  Nuevo ID del experto.

Valor devuelto

Ninguno.