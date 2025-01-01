DocumentaciónSecciones
SetMarginMode

Define el modo de cálculo del margen de acuerdo con los ajustes de la cuenta actual.

void  SetMarginMode()

Valor devuelto

Ninguno.

Observación

El modo de cálculo del margen se indica en ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE.

 

 