Obtiene el valor del campo margin de tipo MqlTradeCheckResult, cumplimentado mientras se comprueba que la petición es correcta.

double  CheckResultMargin() const 

Valor devuelto

El valor del campo margin (requerido por la operación de trading) de tipo MqlTradeCheckResult, cumplimentado mientras se comprueba que la petición es correcta.