Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCTradeCheckResultProfit 

CheckResultProfit

Obtiene el valor del campo profit de tipo MqlTradeCheckResult, cumplimentado mientras se comprueba que la petición es correcta.

double  CheckResultProfit() const 

Valor devuelto

El valor del campo profit (después de la ejecución de la operación) de tipo MqlTradeCheckResult, cumplimentado mientras se comprueba que la petición es correcta.