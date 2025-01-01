DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCTradeCheckResult 

CheckResult

Obtiene la copia de la estructura de la última solicitud de comprobación del resultado.

void  CheckResult(
   MqlTradeCheckResult&  check_result      // referencia
   ) const 

Parámetros

check_result

[out]   Referencia a la estructura objetivo de tipo MqlTradeCheckResult.

Valor devuelto

Ninguno.