RequestTypeFilling

Obtiene el tipo de relleno de la orden, utilizada en la última petición.

ENUM_ORDER_TYPE_FILLING  RequestTypeFilling() const 

Valor devuelto

Tipo de relleno de la orden (valor de ENUM_ORDER_TYPE_FILLING), utilizada en la última petición.