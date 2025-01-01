DocumentaciónSecciones
RequestStopLimit

Obtiene el precio de la orden pendiente de tipo Stop Limit, utilizado en la última petición.

double  RequestStoplimit() const 

Valor devuelto

Precio de la orden pendiente de tipo Stop Limit, utilizado en la última petición.