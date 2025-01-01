DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCTradeCheckResultMarginLevel 

CheckResultMarginLevel

Obtiene el valor del campo margin_level de tipo MqlTradeCheckResult, cumplimentado mientras se comprueba que la petición es correcta.

double  CheckResultMarginLevel() const 

Valor devuelto

El valor del campo margin_level (después de la ejecución de la operación) de tipo MqlTradeCheckResult, cumplimentado mientras se comprueba que la petición es correcta.