Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCTradeCheckResultRetcode 

CheckResultRetcode

Obtiene el valor del campo retcode de tipo MqlTradeCheckResult, cumplimentado mientras se comprueba que la petición es correcta.

uint  CheckResultRetcode() const 

Valor devuelto

El valor del campo retcode (código de error) de tipo MqlTradeCheckResult, cumplimentado mientras se comprueba que la petición es correcta.