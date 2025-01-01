DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCTradeSetDeviationInPoints 

SetDeviationInPoints

Establece la desviación permitida.

void  SetDeviationInPoints(
   ulong  deviation      // desviación
   )

Parámetros

deviation

[in]  Desviación permitida.

Valor devuelto

Ninguno.