Estructura de comprobación de solicitud comercial (MqlTradeCheckResult)
Antes de enviar una solicitud para una operación comercial al servidor comercial, se recomienda efectuar comprobaciones de su viabilidad. Dicha comprobación se realiza usando la función OrderCheck() a la que se pasa la solicitud a comprobar y también la variable del tipo de estructura MqlTradeCheckResult. Precisamente en esta variable será reflejado el resultado del chequeo realizado.
struct MqlTradeCheckResult
{
uint retcode; // Código de respuesta
double balance; // Balance después de realizar la transacción
double equity; // Capital privado después de realizar la transacción
double profit; // Beneficio flotante
double margin; // Requerimientos de margen
double margin_free; // Margen libre
double margin_level; // Nivel del margen
string comment; // Comentarios sobre el código de respuesta (descripción del error)
};
Descripción de campos
|
Campo
|
Descripción
|
retcode
|
balance
|
Balance que se queda tras la ejecución de la operación comercial
|
equity
|
Valor de fondos propios que se obtiene tras la ejecución de la operación comercial
|
profit
|
Valor del beneficio flotante que se obtiene tras la ejecución de la operación comercial
|
margin
|
Margen necesario para la operación comercial
|
margin_free
|
Fondos propios que se quedan disponibles después de realizar la operación comercial
|
margin_level
|
Nivel del margen que va a establecerse después de realizar la operación comercial
|
comment
|
Comentario sobre el código de respuesta, descripción del error en su caso
