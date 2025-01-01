DocumentaciónSecciones
Estructura de comprobación de solicitud comercial (MqlTradeCheckResult)

Antes de enviar una solicitud para una operación comercial al servidor comercial, se recomienda efectuar comprobaciones de su viabilidad. Dicha comprobación se realiza usando la función OrderCheck() a la que se pasa la solicitud a comprobar y también la variable del tipo de estructura MqlTradeCheckResult. Precisamente en esta variable será reflejado el resultado del chequeo realizado.

struct MqlTradeCheckResult
  {
   uint         retcode;             // Código de respuesta
   double       balance;             // Balance después de realizar la transacción
   double       equity;              // Capital privado después de realizar la transacción
   double       profit;              // Beneficio flotante
   double       margin;              // Requerimientos de margen
   double       margin_free;         // Margen libre
   double       margin_level;        // Nivel del margen
   string       comment;             // Comentarios sobre el código de respuesta (descripción del error)
  };

Descripción de campos

Campo

Descripción

retcode

Código de retorno

balance

Balance que se queda tras la ejecución de la operación comercial

equity

Valor de fondos propios que se obtiene tras la ejecución de la operación comercial

profit

Valor del beneficio flotante que se obtiene tras la ejecución de la operación comercial

margin

Margen necesario para la operación comercial

margin_free

Fondos propios que se quedan disponibles después de realizar la operación comercial

margin_level

Nivel del margen que va a establecerse después de realizar la operación comercial

comment

Comentario sobre el código de respuesta, descripción del error en su caso

