Estructura de comprobación de solicitud comercial (MqlTradeCheckResult)

Antes de enviar una solicitud para una operación comercial al servidor comercial, se recomienda efectuar comprobaciones de su viabilidad. Dicha comprobación se realiza usando la función OrderCheck() a la que se pasa la solicitud a comprobar y también la variable del tipo de estructura MqlTradeCheckResult. Precisamente en esta variable será reflejado el resultado del chequeo realizado.

struct MqlTradeCheckResult

{

uint retcode; // Código de respuesta

double balance; // Balance después de realizar la transacción

double equity; // Capital privado después de realizar la transacción

double profit; // Beneficio flotante

double margin; // Requerimientos de margen

double margin_free; // Margen libre

double margin_level; // Nivel del margen

string comment; // Comentarios sobre el código de respuesta (descripción del error)

};

Descripción de campos

Campo Descripción retcode Código de retorno balance Balance que se queda tras la ejecución de la operación comercial equity Valor de fondos propios que se obtiene tras la ejecución de la operación comercial profit Valor del beneficio flotante que se obtiene tras la ejecución de la operación comercial margin Margen necesario para la operación comercial margin_free Fondos propios que se quedan disponibles después de realizar la operación comercial margin_level Nivel del margen que va a establecerse después de realizar la operación comercial comment Comentario sobre el código de respuesta, descripción del error en su caso

Véase también

Estructura de solicitud comercial, Estructura para obtención de precios actuales, OrderSend, OrderCheck