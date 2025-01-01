- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesEndStyle
- LinesWidth
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
Visible (Método Get)
Retorna la bandera que indica si será visible la función en el gráfico.
|
void Visible(
Valor devuelto
Valor de la bandera de visibilidad de la función en el gráfico.
Visible (Método Set)
Establece la bandera que indica si será visible la función en el gráfico.
|
void Visible(
Parámetros
visible
[in] Valor de la bandera de visibilidad de la función en el gráfico.