Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos científicosCCurveVisible 

Visible (Método Get)

Retorna la bandera que indica si será visible la función en el gráfico.

void  Visible(
   const bool  visible      // 
   )

Valor devuelto

Valor de la bandera de visibilidad de la función en el gráfico.

Visible (Método Set)

Establece la bandera que indica si será visible la función en el gráfico.

void  Visible(
   const bool  visible      // valor de la bandera
   )

Parámetros

visible

[in]  Valor de la bandera de visibilidad de la función en el gráfico.