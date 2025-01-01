Gráficos científicos

Biblioteca gráfica que contiene clases y funciones globales para dibujar rápidamente gráficos personalizados en el gráfico de precios. La biblioteca proporciona cómodas soluciones preparadas para construir ejes, curvas, y también métodos de acceso rápido al cambio de las propiedades generales de los gráficos personalizados.

Para comenzar a trabajar con la bilioteca, basta con leer el artículo ¡Visualice esto! La biblioteca gráfica en MQL5 como un análogo de plot en el lenguaje R.

La biblioteca gráfica se ubica en el catálogo de trabajo del terminal, en la carpeta Include\Graphics.