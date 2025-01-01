DocumentaciónSecciones
Ignore

Establece el nuevo valor del parámetro "Ignorar".

void  Ignore(
   long    value         // valor nuevo
   )

Parámetros

value

[in]  Valor nuevo de "Ignorar".

Valor devuelto

Ninguno.