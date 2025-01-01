Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertSignalIgnore BasePriceUsedSeriesWeightPatternsUsageGeneralIgnoreInvertThresholdOpenThresholdClosePriceLevelStopLevelTakeLevelExpirationMagicValidationSettingsInitIndicatorsAddFilterCheckOpenLongCheckOpenShortOpenLongParamsOpenShortParamsCheckCloseLongCheckCloseShortCloseLongParamsCloseShortParamsCheckReverseLongCheckReverseShortCheckTrailingOrderLongCheckTrailingOrderShortLongConditionShortConditionDirection Ignore Establece el nuevo valor del parámetro "Ignorar". void Ignore( long value // valor nuevo ) Parámetros value [in] Valor nuevo de "Ignorar". Valor devuelto Ninguno. General Invert