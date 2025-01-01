Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertSignalGeneral BasePriceUsedSeriesWeightPatternsUsageGeneralIgnoreInvertThresholdOpenThresholdClosePriceLevelStopLevelTakeLevelExpirationMagicValidationSettingsInitIndicatorsAddFilterCheckOpenLongCheckOpenShortOpenLongParamsOpenShortParamsCheckCloseLongCheckCloseShortCloseLongParamsCloseShortParamsCheckReverseLongCheckReverseShortCheckTrailingOrderLongCheckTrailingOrderShortLongConditionShortConditionDirection General Establece el valor nuevo del parámetro "General". void General( int value // valor nuevo ) Parámetros value [in] Nuevo valor de "General". Valor devuelto Ninguno. PatternsUsage Ignore