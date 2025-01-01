DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertSignalGeneral 

General

Establece el valor nuevo del parámetro "General".

void  General(
   int    value         // valor nuevo
   )

Parámetros

value

[in]  Nuevo valor de "General".

Valor devuelto

Ninguno.