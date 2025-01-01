Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertSignalMagic BasePriceUsedSeriesWeightPatternsUsageGeneralIgnoreInvertThresholdOpenThresholdClosePriceLevelStopLevelTakeLevelExpirationMagicValidationSettingsInitIndicatorsAddFilterCheckOpenLongCheckOpenShortOpenLongParamsOpenShortParamsCheckCloseLongCheckCloseShortCloseLongParamsCloseShortParamsCheckReverseLongCheckReverseShortCheckTrailingOrderLongCheckTrailingOrderShortLongConditionShortConditionDirection Magic Establece el valor del parámetro "Magia". void Magic( int value // valor nuevo ) Parámetros value [in] Nuevo valor de la "Magia" (ID del Asesor Experto). Valor devuelto Ninguno. Expiration ValidationSettings