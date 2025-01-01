DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertSignalMagic 

Magic

Establece el valor del parámetro "Magia".

void  Magic(
   int    value         // valor nuevo
   )

Parámetros

value

[in]  Nuevo valor de la "Magia" (ID del Asesor Experto).

Valor devuelto

Ninguno.