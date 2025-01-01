DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertSignalAddFilter 

AddFilter

Añade un filtro a la señal compuesta.

virtual bool  AddFilter(
   CExpertSignal*  filter    // puntero
   )

Parámetros

indicators

[in]  Puntero al objeto filtro.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.