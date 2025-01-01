Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertSignalDirection BasePriceUsedSeriesWeightPatternsUsageGeneralIgnoreInvertThresholdOpenThresholdClosePriceLevelStopLevelTakeLevelExpirationMagicValidationSettingsInitIndicatorsAddFilterCheckOpenLongCheckOpenShortOpenLongParamsOpenShortParamsCheckCloseLongCheckCloseShortCloseLongParamsCloseShortParamsCheckReverseLongCheckReverseShortCheckTrailingOrderLongCheckTrailingOrderShortLongConditionShortConditionDirection Direction Devuelve el valor de la dirección "ponderada". virtual double Direction() Valor devuelto Devuelve un valor > 0 cuando la dirección es (probablemente) hacia arriba y un valor < 0 cuando es hacia abajo. El valor absoluto depende de la "fuerza" de la señal. Nota Si se utilizan los filtros, el resultado dependerá de los mismos. ShortCondition CExpertTrailing