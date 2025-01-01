Direction

Devuelve el valor de la dirección "ponderada".

virtual double Direction()

Valor devuelto

Devuelve un valor > 0 cuando la dirección es (probablemente) hacia arriba y un valor < 0 cuando es hacia abajo. El valor absoluto depende de la "fuerza" de la señal.

Nota

Si se utilizan los filtros, el resultado dependerá de los mismos.