CheckCloseShort Comprueba las condiciones de cierre de la posición corta. virtual bool CheckCloseShort( double& price // precio ) Parámetros price [in][out] Variable para cerrar el precio, pasada por referencia. Valor devuelto true si la condición se satisface, false en otro caso. CheckCloseLong CloseLongParams