Invert Establece el nuevo valor del parámetro "Invertir". void Invert( long value // valor nuevo ) Parámetros value [in] Valor nuevo de "Invertir". Valor devuelto Ninguno.