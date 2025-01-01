DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertSignalUsedSeries 

UsedSeries

Obtiene las banderas de las series temporales utilizadas.

int  UsedSeries()

Valor devuelto

Banderas de las series temporales utilizadas (si el símbolo/serie temporal se corresponde con el símbolo/serie temporal actual), en caso contrario 0.