ShortCondition

Comprueba las condiciones de apertura de la posición corta.

virtual int ShortCondition()

Valor devuelto

Si las condiciones se satisfacen, devuelve un valor entre 1 y 100 (dependiendo de la "fuerza" de la señal), si no hay ninguna señal para abrir una posición corta, devuelve 0.

Nota

El método ShortCondition() de la clase base no comprueba las condiciones de apertura de la posición corta y siempre devuelve 0.

LongCondition
Direction