PatternUsage

Establece el nuevo valor del parámetro "Usar patrones".

void  PatternUsage(
   double    value         // valor nuevo
   )

Parámetros

value

[in]  Nuevo valor de "Usar patrones".

Valor devuelto

Ninguno.