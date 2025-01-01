DocumentaciónSecciones
Expiration

Establece el valor del parámetro "Vencimiento".

void  Expiration(
   int    value         // valor nuevo
   )

Parámetros

value

[in]  Valor nuevo del "Vencimiento".

Valor devuelto

Ninguno.

Nota

El valor del parámetro "Vencimiento" se define en las barras. Se utiliza como hora de Vencimiento en las órdenes pendientes (cuando se hace trading con órdenes pendientes).