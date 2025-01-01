Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertSignalExpiration BasePriceUsedSeriesWeightPatternsUsageGeneralIgnoreInvertThresholdOpenThresholdClosePriceLevelStopLevelTakeLevelExpirationMagicValidationSettingsInitIndicatorsAddFilterCheckOpenLongCheckOpenShortOpenLongParamsOpenShortParamsCheckCloseLongCheckCloseShortCloseLongParamsCloseShortParamsCheckReverseLongCheckReverseShortCheckTrailingOrderLongCheckTrailingOrderShortLongConditionShortConditionDirection Expiration Establece el valor del parámetro "Vencimiento". void Expiration( int value // valor nuevo ) Parámetros value [in] Valor nuevo del "Vencimiento". Valor devuelto Ninguno. Nota El valor del parámetro "Vencimiento" se define en las barras. Se utiliza como hora de Vencimiento en las órdenes pendientes (cuando se hace trading con órdenes pendientes). TakeLevel Magic