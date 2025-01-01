DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertSignalCheckCloseLong 

CheckCloseLong

Comprueba las condiciones de cierre de la posición larga.

virtual bool  CheckCloseLong(
   double&  price      // precio
   )

Parámetros

price

[in][out]  Variable para cerrar el precio, pasada por referencia.

Valor devuelto

true si la condición se satisface, false en otro caso.