Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertSignalCloseShortParams BasePriceUsedSeriesWeightPatternsUsageGeneralIgnoreInvertThresholdOpenThresholdClosePriceLevelStopLevelTakeLevelExpirationMagicValidationSettingsInitIndicatorsAddFilterCheckOpenLongCheckOpenShortOpenLongParamsOpenShortParamsCheckCloseLongCheckCloseShortCloseLongParamsCloseShortParamsCheckReverseLongCheckReverseShortCheckTrailingOrderLongCheckTrailingOrderShortLongConditionShortConditionDirection CloseShortParams Establece los parámetros de cierre de la posición corta. virtual bool CloseShortParams( double& price // precio ) Parámetros price [in][out] Variable para cerrar el precio, pasada por referencia. Valor devuelto true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario. CloseLongParams CheckReverseLong