CloseLongParams

Establece los parámetros de cierre de la posición larga.

virtual bool  CloseLongParams(
   double&    price          // precio
   )

Parámetros

price

[in][out]  Variable para cerrar el precio, pasada por referencia.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso contrario.