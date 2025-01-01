DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertSignalBasePrice 

BasePrice

Establece el nivel del precio base.

void  BasePrice(
   double    value         // valor nuevo
   )

Parámetros

value

[in]  Valor nuevo del nivel del precio base.

Valor devuelto

Ninguno.