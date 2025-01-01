LongCondition

Comprueba las condiciones de apertura de la posición larga.

virtual int LongCondition()

Valor devuelto

Si las condiciones se satisfacen, devuelve un valor de 1 a 100 (dependiendo de la "fuerza" de la señal), si no hay ninguna señal para abrir una posición larga, devuelve 0.

Nota

El método LongCondition() de la clase base no comprueba las condiciones de apertura de posiciones largas y siempre devuelve 0.