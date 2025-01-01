Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases base de los Asesores ExpertosCExpertSignalLongCondition BasePriceUsedSeriesWeightPatternsUsageGeneralIgnoreInvertThresholdOpenThresholdClosePriceLevelStopLevelTakeLevelExpirationMagicValidationSettingsInitIndicatorsAddFilterCheckOpenLongCheckOpenShortOpenLongParamsOpenShortParamsCheckCloseLongCheckCloseShortCloseLongParamsCloseShortParamsCheckReverseLongCheckReverseShortCheckTrailingOrderLongCheckTrailingOrderShortLongConditionShortConditionDirection LongCondition Comprueba las condiciones de apertura de la posición larga. virtual int LongCondition() Valor devuelto Si las condiciones se satisfacen, devuelve un valor de 1 a 100 (dependiendo de la "fuerza" de la señal), si no hay ninguna señal para abrir una posición larga, devuelve 0. Nota El método LongCondition() de la clase base no comprueba las condiciones de apertura de posiciones largas y siempre devuelve 0. CheckTrailingOrderShort ShortCondition