Weight

Establece el nuevo valor del parámetro "Peso".

void  Weight(
   double    value         // valor nuevo
   )

Parámetros

value

[in]  Nuevo valor del parámetro "Peso".

Valor devuelto

Ninguno.