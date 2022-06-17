Equilibro B3 Trader é um robô de negociação versátil projetado para a bolsa de valores brasileira B3, capaz de operar no mini-índice WIN e mini-dólar WDO, bem como em commodities (como milho e boi gordo) e ações (fracionadas ou não). O robô utiliza uma estratégia poderosa baseada em forças e retrações para fazer entradas nos trades, por meio de uma avaliação de 3 médias móveis simples, que podem ser configuradas de acordo com as preferências do usuário. Inclui-se também filtros de entrada por ângulo da média ou por filtro VHF.

O robô possui funções de take profit e stop loss fixos ou dinâmicos, que podem ser ajustados automaticamente de acordo com os candlesticks. Além disso, ele também possui uma função de trailing stop baseada em média móvel e por pontos e um sistema de saída de trade automático para ajudar os investidores a gerenciar melhor suas posições.

Os ativos recomendados para operar com o Equilibro B3 Trader são WIN, WDO, CCM e BGI, e os timeframes recomendados incluem M1, M5, M6, M10 e M15. O robô foi otimizado especialmente para o mini-índice WIN e funciona de maneira excelente no timeframe M4.

ATENÇÃO: Alterar o parâmetro BR1 para BR.