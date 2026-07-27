Ea Scalping V4

Deskripsi dan Sorotan Kinerja EA

Hasil backtest Strategy Tester menunjukkan kinerja EA yang luar biasa. Kekuatan utamanya terletak pada pertumbuhan modal eksponensial yang dipadukan dengan manajemen risiko yang sangat ketat .

Berikut adalah rincian keunggulan utama EA berdasarkan metrik backtest:

1. Pertumbuhan Modal Eksponensial

  • Setoran Awal: $100,00

  • Total Laba Bersih: $18.085,53

  • Persentase Keuntungan: 18.085% (Saldo rekening meningkat dari $100 menjadi $18.185,53).

  • Laba Kotor vs Rugi: Laba Kotor ($53.869,70) secara signifikan lebih besar daripada Rugi Kotor (-$35.784,17).

2. Manajemen Risiko Ultra-Aman (Penarikan Dana Minimal)

  • Penurunan Ekuitas Maksimal: Hanya 1,10% ($191,65).

  • Penurunan Ekuitas Relatif: Hanya 4,34% .

  • Keunggulan Utama: Penurunan di bawah 5% membuktikan bahwa EA ini sangat aman dari risiko Margin Call (MC) atau kerugian mengambang yang parah. EA ini menghindari strategi berisiko tinggi seperti Martingale atau averaging agresif.

3. Akurasi & Keandalan Data 100%

  • Kualitas Riwayat: 100% di seluruh 40.045.716 Tick .

  • Keunggulan Utama: Pengujian dilakukan menggunakan Data Nyata Setiap Tick dengan akurasi pemodelan 100%, memastikan bahwa hasil pengujian ini mencerminkan dengan tepat eksekusi pasar secara langsung.

4. Rasio Kinerja dan Konsistensi yang Luar Biasa

  • Faktor Keuntungan (1,51): Di atas ambang batas ideal (>1,3), membuktikan profitabilitas jangka panjang yang konsisten.

  • Faktor Pemulihan (94,37): Angka yang luar biasa (angka di atas 10 dianggap sangat baik). Ini menunjukkan bahwa EA memulihkan kerugian dengan cepat relatif terhadap risiko penurunan yang diambil.

  • Rasio Sharpe (51,09): Rasio Sharpe di atas 3 dianggap luar biasa. Skor 51,09 mencerminkan konsistensi tinggi dan risiko volatilitas yang terkendali dengan baik.

  • Korelasi LR (0,96): Kurva pertumbuhan ekuitas bersifat linier (lintasan naik yang stabil dari kiri bawah ke kanan atas) tanpa fluktuasi tajam.

5. Rasio Risiko-imbalan (RRR) yang Tinggi

  • Rata-rata Keuntungan Perdagangan ($2,59) vs Rata-rata Kerugian Perdagangan (-$0,94):

    Rata-rata transaksi yang menguntungkan hampir 2,7 kali lebih besar daripada rata-rata transaksi yang merugikan.

  • Keunggulan Utama: Bahkan dengan Tingkat Kemenangan 35,32% , EA ini menghasilkan keuntungan bersih yang sangat besar karena imbalan per perdagangan jauh melebihi risikonya.

Ringkasan Eksekutif untuk Materi Promosi/Pemasaran:

Sistem Pertumbuhan Tinggi & Risiko Rendah EA

  • Modal Awal: $100 Saldo Akhir: $18.185+ ( +18.000% )

  • Penurunan Maksimum: Sangat Aman ( < 4,5% )

  • History Quality: 100% Every Tick Execution

  • Core Characteristics: High Risk-to-Reward ratio, rapid loss recovery (Recovery Factor 94.37), and a smooth equity curve without heavy drawdown stress.


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