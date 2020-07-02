Simple MACD Expert

Estratégia de negociação MACD

O cálculo do MACD é executado uma vez a cada tick, e são considerados para fim de cálculo os três últimos resultados, para analisar o cruzamento da linha de zero, ou seja quando o último resultado for maior que 0 e o antepenúltimo não então há um cruzamento para cima e analogamente para baixo, quando um cruzamento é constatado o estado de uma variável de controle é alterado de "false" para "true", permitindo o abertura de uma posição caso a média de sinal também cruze a linha de zero, a medida do cruzamento é feita pelo mesmo método do cruzamento do MACD.

Limitadores

Stop Loss (SL) e Take Profit (TP)

Todas as posições abertas são configuradas com SL e TP caso ele seja configurado diferente de zero ao iniciar o EA. A base para a operação, e consequentemente para a colocação dos stops, são os níveis de ask para as compras e bid para as vendas.

Volume

Caso o volume de contratos a serem negociados configurado pelo usuário não esteja de acordo com o necessário para o ativo do gráfico, uma mensagem de advertência é exibida informando o erro e como corrigi-lo. Será executado ao inserir o EA no gráfico e tentar realizar uma negociação, que será impedida.

Intervalo de tempo

É possível configurar os horários de início e fim da possibilidade de abertura de posições pelo EA, caso o controle esteja habilitado ao se inserir o EA no gráfico fora do horário definido uma mensagem de advertência é exibida informando o horário configurado.

Limite de ganhos e perdas diário

Caso o limite de ganhos ou perdas financeiros diários configurado pelo usuário seja atingido, uma mensagem é exibida informando o limite atingido, todas as posições abertas são finalizadas e não serão abertas novas posições no dia.



