Simple MACD Expert

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Estratégia de negociação MACD

O cálculo do MACD é executado uma vez a cada tick, e são considerados para fim de cálculo os três últimos resultados, para analisar o cruzamento da linha de zero, ou seja quando o último resultado for maior que 0 e o antepenúltimo não então há um cruzamento para cima e analogamente para baixo, quando um cruzamento é constatado o estado de uma variável de controle é alterado de "false" para "true", permitindo o abertura de uma posição caso a média de sinal também cruze a linha de zero, a medida do cruzamento é feita pelo mesmo método do cruzamento do MACD.

Limitadores

Stop Loss (SL) e Take Profit (TP)

Todas as posições abertas são configuradas com SL e TP caso ele seja configurado diferente de zero ao iniciar o EA. A base para a operação, e consequentemente para a colocação dos stops, são os níveis de ask para as compras e bid para as vendas.

Volume

Caso o volume de contratos a serem negociados configurado pelo usuário não esteja de acordo com o necessário para o ativo do gráfico, uma mensagem de advertência é exibida informando o erro e como corrigi-lo. Será executado ao inserir o EA no gráfico e tentar realizar uma negociação, que será impedida.

Intervalo de tempo

É possível configurar os horários de início e fim da possibilidade de abertura de posições pelo EA, caso o controle esteja habilitado ao se inserir o EA no gráfico fora do horário definido uma mensagem de advertência é exibida informando o horário configurado.

Limite de ganhos e perdas diário

Caso o limite de ganhos ou perdas financeiros diários configurado pelo usuário seja atingido, uma mensagem é exibida informando o limite atingido, todas as posições abertas são finalizadas e não serão abertas novas posições no dia.


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Este indicador traça uma reta baseada em regressão linear, esta reta é dinâmica e é atualizada a cada tick. O cálculo de regressão linear é feito considerando o número de candles definido pelo tamanho da janela fornecida pelo usuário. São traçadas duas linhas, uma superior e uma inferior, para guiar a estratégia do usuário, a distância dessas linhas para a linha central deve ser configurada. É possível definir os estilos, cores e espessuras de cada uma das linhas.  Esse indicador foi inicialmen
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Simple VWAP
Abraao Moreira
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Indicators
Fundamentação teórica A VWAP é uma média móvel ajustada pelo volume, ou seja o peso de cada preço corresponde ao volume de ações negociadas no período, dando mais importância ao período em que se tenha mais negociações. [1] VWAP = sum(price[i]*volume[i]) / sum(volume[i]) Metodologia É possível configurar o período que será utilizado para o calculo da VWAP, a cor, a espessura e o estilo da linha. A linha é desenhada desde a o começo da série disponível apenas uma vez para economizar recursos com
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Coppock Curve
Abraao Moreira
Experts
Fundamentação teórica Rate of Change - taxa de mudança (ROC) O ROC é um oscilador que flutua acima e abaixo de uma linha de zero, medindo a variação percentual de preços ao longo de determinado período. O ROC de 20 períodos mede a variação percentual de preços ao longo de 20 períodos, quanto maior a diferença entre o preço atual e o de 20 períodos atrás, maior o valor do ROC. Quando o indicador está acima de zero, a variação percentual é positiva indicando tendência bullish, se o indicador está
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jnovie101
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jnovie101 2025.03.09 11:23 
 

Enjoying using the bot. Wish there was a support contact though. Sometimes hard to work through issues.

Marcel Bühler
1530
Marcel Bühler 2021.03.06 18:29 
 

Could not find the right settings for any time frame. Maybe works fine.

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