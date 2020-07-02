Simple MACD Expert
- Experts
-
Abraao MoreiraTécnico em informática - ETEC João Gomes de Araújo
Estudante de Ciência e tecnologia - Universidade federal de São Paulo
Tenho conhecimentos em Python, Javascript, HTML, SQL, C e C++, para desenvolvimento web, banco de dados e inteligência artificial.
- Version: 1.20
Estratégia de negociação MACD
O cálculo do MACD é executado uma vez a cada tick, e são considerados para fim de cálculo os três últimos resultados, para analisar o cruzamento da linha de zero, ou seja quando o último resultado for maior que 0 e o antepenúltimo não então há um cruzamento para cima e analogamente para baixo, quando um cruzamento é constatado o estado de uma variável de controle é alterado de "false" para "true", permitindo o abertura de uma posição caso a média de sinal também cruze a linha de zero, a medida do cruzamento é feita pelo mesmo método do cruzamento do MACD.
Limitadores
Stop Loss (SL) e Take Profit (TP)
Todas as posições abertas são configuradas com SL e TP caso ele seja configurado diferente de zero ao iniciar o EA. A base para a operação, e consequentemente para a colocação dos stops, são os níveis de ask para as compras e bid para as vendas.
Volume
Caso o volume de contratos a serem negociados configurado pelo usuário não esteja de acordo com o necessário para o ativo do gráfico, uma mensagem de advertência é exibida informando o erro e como corrigi-lo. Será executado ao inserir o EA no gráfico e tentar realizar uma negociação, que será impedida.
Intervalo de tempo
É possível configurar os horários de início e fim da possibilidade de abertura de posições pelo EA, caso o controle esteja habilitado ao se inserir o EA no gráfico fora do horário definido uma mensagem de advertência é exibida informando o horário configurado.
Limite de ganhos e perdas diário
Caso o limite de ganhos ou perdas financeiros diários configurado pelo usuário seja atingido, uma mensagem é exibida informando o limite atingido, todas as posições abertas são finalizadas e não serão abertas novas posições no dia.
Enjoying using the bot. Wish there was a support contact though. Sometimes hard to work through issues.