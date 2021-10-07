TBP All in One And Scanner MT5

Все паттерны из книги Томас Н. Булковский "Полная энциклопедия графических ценовых моделей" в одном индикаторе со сканером.

У индикатора много параметров, некоторые их них задействованы всегда, некоторые выборочно. Включите переменную ShowHelp - на графике отобразится подсказка по параметрам для выбранного паттерна (см. изображение 1):

При ScannerMode=false индикатор ищет один паттерн (выбирается переменной Pattern). При выявлении паттерна индикатор рисует стрелку, открывает окно сообщений, выполняет push-уведомление.

С параметрами по умолчанию некоторые паттерны не распознаются, поэтому в скобках указано рекомендуемое значение (эти значения не являются рекомендуемыми для трейдинга).

Для сканера сначала необходимо подготовить файл со списком паттерном. Файл можно создать в программе notepad (используйте кодировку UTF-16LE). Одна строка – один паттерн. Поля в строке разделяются точкой с запятой «;». Первое поле – имя паттерна (как в выпадающем списке Pattern), второе – символ, третье – таймфрейм (M1, M2, M3, M4, M5, M6, M10, M12, M15, M20, M30, H1, H2, H3, H4, H6, H8, H12, D1, W1, MN1. Затем идут параметры паттерна.

_3TopOrBot; EURUSD; H1; 12; 0.33

_CHnS; EURUSD; H1; 12; 0.25; 1; 1; 1; 1; 1

Файл сохраните в папке MQL5/Files и укажите его имя в переменной ScannerFile.

Сканер отображает графическую панель (см. изображение 2). Верхняя строка панели: номер строки из файла, объем задействованной оперативной памяти, длительность одного цикла просмотра. Затем идут строки с именем паттерна и параметрами. В правой колонке указано количество баров, прошедших от момента выявлении паттерна. Щелкните по строке, чтобы открыть соответствующий график.

Группа параметров до параметра ScannerMode задействована при ScannerMode=false (из них при ScannerMode=true используется только параметры Alerts и Push). Параметры ниже ScannerMode используются только в режиме сканера.