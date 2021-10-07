TBP All in One And Scanner MT5
- Indicators
-
Dmitry FedoseevНовый вариант эксперта exp_iCustom - exp_iCustomNew в маркете: https://www.mql5.com/ru/market/product/5660
- Version: 1.0
- Activations: 5
Все паттерны из книги Томас Н. Булковский "Полная энциклопедия графических ценовых моделей" в одном индикаторе со сканером.
Cканер включается параметром ScannerMode.
При ScannerMode=false индикатор ищет один паттерн (выбирается переменной Pattern). При выявлении паттерна индикатор рисует стрелку, открывает окно сообщений, выполняет push-уведомление.
У индикатора много параметров, некоторые их них задействованы всегда, некоторые выборочно. Включите переменную ShowHelp - на графике отобразится подсказка по параметрам для выбранного паттерна (см. изображение 1):
- название паттерна, его номер(а) в книге;
- используемые параметры;
- параметры для сканера;
- тип появления стрелки:
- "bar-0, do not disappear" - на формирующемся баре, не исчезает;
- "bar-0, can disappear, wait new bar" - на формирующемся баре, может исчезнуть, ожидайте нового бара.
С параметрами по умолчанию некоторые паттерны не распознаются, поэтому в скобках указано рекомендуемое значение (эти значения не являются рекомендуемыми для трейдинга).
Для сканера сначала необходимо подготовить файл со списком паттерном. Файл можно создать в программе notepad (используйте кодировку UTF-16LE). Одна строка – один паттерн. Поля в строке разделяются точкой с запятой «;». Первое поле – имя паттерна (как в выпадающем списке Pattern), второе – символ, третье – таймфрейм (M1, M2, M3, M4, M5, M6, M10, M12, M15, M20, M30, H1, H2, H3, H4, H6, H8, H12, D1, W1, MN1. Затем идут параметры паттерна.
Пример пары строк из файла:
_CHnS; EURUSD; H1; 12; 0.25; 1; 1; 1; 1; 1
Для переменной bool используйте 1 (true) и 0 (false).
Сканер отображает графическую панель (см. изображение 2). Верхняя строка панели: номер строки из файла, объем задействованной оперативной памяти, длительность одного цикла просмотра. Затем идут строки с именем паттерна и параметрами. В правой колонке указано количество баров, прошедших от момента выявлении паттерна. Щелкните по строке, чтобы открыть соответствующий график.
Группа параметров до параметра ScannerMode задействована при ScannerMode=false (из них при ScannerMode=true используется только параметры Alerts и Push). Параметры ниже ScannerMode используются только в режиме сканера.
Все параметры:
- Pattern - паттерн.
- Alerts - включение алертов. Если стрелки не исчезают по мере формирования бара, алерт выполняется сразу по появлению стрелки. Если стрелка может исчезнуть, алерт выполняется на открытии следующего бара.
- Push - отправка Push уведомления.
- Variant1, Variant2 - варианты для паттерна ExpTopOrBot.
- BarsInsideFrom, BarsInsideAdd - параметр для паттерна HornShapedTopOrBot. BarsInsideFrom - минимальное число баров между вершинами, BarsInsideFrom+BarsInsideAdd-1 - максимальное число баров.
- PeriodBars – период индикатора.
- K, K1, K2, K3 - параметры, влияющие на точность распознавания и форму паттернов.
- GapSize - минимальный гэп в пунктах.
- Head1, Head2, Head3, Head4, Head5 - различные варианты паттерна HeadAndShoulders: Head1 - с одной головой, Head2 - с двумя и т.д.
- AdamAdam, AdamEve, EveAdam, EveEve - варианты DblTopOrBot.
- InclInDir, Expanding, Tapered , Parallel - варианты паттерна Flag: InclInDir - по или против наклона флага, Expanding - расширяющийся, Tapered - сужающийся, Parallel - параллельный.
- MinMovment, BackMovment – для паттерна MeasuredMovement. MinMovment - минимальное движение в пунктах. BackMovment - величина обратного движения (в долях единицы).
- VertexCount - количество вершин/впадин: 2, 3, 4 (для RectTopOrBot).
- ArrowType - значок (1-17).
- ArrowVShift - сдвиг значков в пикселях.
- ShowLevels, ShowFlag - рисовать паттерн графическими объектами.
- ColUp, ColDn, Color – цвет рисования паттернов вверх, вниз, назависимо от направлений.
- Auto5Digits – умножать параметры Gap и MinMovment на 10 на 5-и и 3-х значных котировках.
- ShowHelp – показать подсказу по параметрам.
- ScannerMode – режима сканнера
- ScannerFile – имя файла для сканера.
- ColTxt, ColBG, ColBorder – цвета панели сканнера: ColTxt – текст , ColBG – фон, ColBorder – рамка.
- PanX, PanY – координаты панели сканнера.
- StatusLine – показывать верхнюю строку панели сканнера.
Excellent