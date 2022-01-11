Candle hunter
- Indicators
- Ruslan Khasanov
- Version: 25.2
- Updated: 13 July 2025
- Activations: 5
At the moment, the following set of patterns is available to the trader:
- Bearish/Bullish Abandoned Baby;
- Bearish Advance Block;
- Bearish Deliberation;
- Bearish/Bullish Belt Hold;
- Bearish/Bullish Engulfing;
- Bearish Shooting Star;
- Bearish Evening Star;
- Bearish Evening Doji Star;
- Bearish/Bullish Doji Star;
- Bearish/Bullish Tri-Star;
- Bearish Hanging Man;
- Bearish/Bullish Harami;
- Bearish/Bullish Harami Cross;
- Bearish Two Crows;
- Bearish Identical Three Crows;
- Bearish Three Black Crows;
- Bearish In-Neck Line;
- Bearish On-Neck Line;
- Bearish/Bullish Meeting Lines;
- Bearish Thrusting Line;
- Bearish Three Outside Down;
- Bearish Three Inside Down;
- Bearish Dark Cloud Cover;
- Bullish Morning Star;
- Bullish Morning Doji Star;
- Bullish Hammer;
- Bullish Inverted Hammer;
- Bullish Homing Pigeon;
- Bullish Piercing Line;
- Bullish Three Outside Up;
- Bullish Three Inside Up;
- Bullish Three White Soldiers;
It is included in the set of indicators of the MultiCharts utility for multi-currency monitoring, so you have the opportunity to track patterns on several instruments at the same time.
Ruslan is willing to cooperation what doesn't happen often. I recommend CANDLE HUNTER especially because this is 2 in 1 indicator as it recognize price action and trend as well that makes this product very useful!