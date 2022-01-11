Candle hunter

5
Indicator for graphical analysis. Marks the main Japanese candlestick patterns on the chart.

At the moment, the following set of patterns is available to the trader:

 - Bearish/Bullish Abandoned Baby;

 - Bearish Advance Block;

 - Bearish Deliberation;

 - Bearish/Bullish Belt Hold;

 - Bearish/Bullish Engulfing;

 - Bearish Shooting Star;

 - Bearish Evening Star;

 - Bearish Evening Doji Star;

 - Bearish/Bullish Doji Star;  

 - Bearish/Bullish Tri-Star;

 - Bearish Hanging Man;

 - Bearish/Bullish Harami;

 - Bearish/Bullish Harami Cross;

 - Bearish Two Crows;

 - Bearish Identical Three Crows;

 - Bearish Three Black Crows;

 - Bearish In-Neck Line;

 - Bearish On-Neck Line;

 - Bearish/Bullish Meeting Lines;

 - Bearish Thrusting Line;

 - Bearish Three Outside Down;

 - Bearish Three Inside Down;

 - Bearish Dark Cloud Cover;

 - Bullish Morning Star;

 - Bullish Morning Doji Star;

 - Bullish Hammer;

 - Bullish Inverted Hammer;

 - Bullish Homing Pigeon; 

 - Bullish Piercing Line;

 - Bullish Three Outside Up;

 - Bullish Three Inside Up;

 - Bullish Three White Soldiers;

It is included in the set of indicators of the MultiCharts utility for multi-currency monitoring, so you have the opportunity to track patterns on several instruments at the same time.


Reviews 1
Dawid Liske
576
Dawid Liske 2023.01.09 22:18 
 

Ruslan is willing to cooperation what doesn't happen often. I recommend CANDLE HUNTER especially because this is 2 in 1 indicator as it recognize price action and trend as well that makes this product very useful!

More from author
TradePad
Ruslan Khasanov
5 (1)
Utilities
TradePad is a tool for both manual and algorithmic trading. We present you a simple solution for fast trading operations and control of positions on several trading instruments. Attention, the application does not work in the strategy tester! Trial version of the application for a demo account and a description of all the tools The application interface is adapted for high-resolution monitors, simple and intuitive. For comfortable work, the trader is offered the following set of tools: A hot ke
Reply to review