Formula Calculation

Библиотека для расчета формул.

Формула задается строкой. Можно задавать формулу в строковой переменой в окне свойств.

Формула может включать арифметические действия "+-/*" и все функции кроме MathRand(): abs(), arccos(), arcsin(), arctan(), sin(), cos(), tan(), exp(), log(), mod(), max(), min(), pow(), ceil(), sqrt(), log10(), floor(), round(). Кроме этого в формулу могут входить числа (если число дробные, то разделитель точка) и аргументы. Аргумент начинается с буквы "а" (латинская) и номера, например: "a0", "a1" и т.д. 

Пример формулы: "sqrt(a1*log10(a0))*a2+10.5". Имейте ввиду, что формула может быть любой, а это только пример.

Импорт библиотеки:

#import "Market//Formula Calculation.ex4"
   int AddFormula(string Formula);
   void FormulaSetArgument(int FormulaIndex,int ArgumentIndex,double ArgumentValue);
   bool FormulaSolve(int FormulaIndex,double & Result);
   void FormulaFreeAll();
#import

Описание функций библиотеки:

int AddFormula(string Formula) - функция для добавления формулы в библиотеку. Вызывается при инициализации эксперта или индикатора, в котором используется библиотека. Функция возвращает индекс формулы, который надо указывать при вызове других функций библиотеки. Функция расчета формулы, по принципу работы, не является текстовым интерпретатором. При вызове функции AddFormala() происходит ее анализ и построение иерархии классов, при помощи этой иерархии и происходит расчет формулы, что обеспечивает очень высокую скорость расчета. 

void FormulaSetArgument(int FormulaIndex,int ArgumentIndex,double ArgumentValue) - функция для установки значений аргументов.

Параметры: 

int FormulaIndex - индекс формулы, полученный при вызове функции AddFormula().

int ArgumentIndex - индекс аргумента (число стоящее после буквы "а" в имени аргумента).

double ArgumentValue - значение аргумента.

bool FormulaSolve(int FormulaIndex,double & Result) - расчет формулы. Возвращает true при успешном расчете, false - при ошибке в расчете (деление на 0 и т.п.).

Параметры: 

int FormulaIndex - индекс формулы, полученный при вызове функции AddFormula().

double & Result - переменная для результата расчета. 

FormulaFreeAll() - удаление всех формул. Вызов функции приводит библиотеку в исходное состояние.

Пример использование библиотеки: 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                 sFormulaTest.mq4 |
//|                        Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict

#import "Market//Formula Calculation.ex4"
   int AddFormula(string Formula);
   void FormulaSetArgument(int FormulaIndex,int ArgumentIndex,double ArgumentValue);
   bool FormulaSolve(int FormulaIndex,double & Result);
   void FormulaFreeAll();
#import

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart(){

   double r=0;

   int f01=AddFormula("sqrt(a1*log10(a0))*a2+10.5");
   
   if(f01==-1){
      Alert("Ошибка формулы");
      return;
   }
 
   FormulaSetArgument(f01,0,10000);
   FormulaSetArgument(f01,1,25);
   FormulaSetArgument(f01,2,2);
   
   if(!FormulaSolve(f01,r)){
      Alert("Ошибка расчета");
      return;      
   }
   
   Alert("Результат1: "+(string)r);
   
   FormulaSetArgument(f01,0,20);
   FormulaSetArgument(f01,1,30);
   FormulaSetArgument(f01,2,40);
   
   if(!FormulaSolve(f01,r)){
      Alert("Ошибка расчета");
      return;      
   }
   
   Alert("Результат2: "+(string)r);   
   
    
   FormulaFreeAll();
 
}
//+------------------------------------------------------------------+


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TG Trade Service Manager MT4
Daciana Elena Chirica
Libraries
Introducing "TG Trade Service Manager" — your all-in-one solution for seamless trade management in both MQL4 and MQL5 environments. With a focus on speed, reliability, and convenience, this powerful library simplifies the complexities of trade execution and management, empowering developers with a single interface for enhanced efficiency. Metatrader5 Version |  All Products  |  Contact Key Features: Unified Interface : TG Trade Service Manager" provides a unified interface for   MQL4   and   MQ
Niguru Automatic Batch Trailing Stop for MT4
Nino Guevara Ruwano
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This trailing stop application will helping trader to set the trailing stop value for many open positions, that apply a grid or martingale strategy as a solution. So if you apply a grid or martingale strategy (either using an EA or trading manually), and you don't have an application to set a trailing stop, then this application is the solution. For EAs with a single shot strategy, just use the FREE trailing stop application which I have also shared on this forum.
Binance EA Connection Library MT4
Rajesh Kumar Nait
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This library will allow you to manage trades using any of your EA and its very easy to integrate on any EA which you can do yourself with the script code which is mentioned in description and also demo examples on video which shows the complete process. This product allows trading operations via API and does not include charts. Users may use charts from brokers who provides Crypto and send orders to binance - Supports One way and Hedge Mode - Place Limit, SL Limit and Take Profit Limit Orders -
The Easiest License
Dario Pedruzzi
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Use a plain google sheet to license your product After years of developing trading software, I noticed the lack of a simple and cheap system to license the software to your customer.  Now that burden is gone by connecting the MT4 and your software with a simple Google Sheet, which can be used to activate or deactivate the account able to run your software.  With a minimum setup you'll be able to compile your software and distributing it without the fear of being spoiled by hackers or bad people
Niguru Amazing Gold
Nino Guevara Ruwano
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"Niguru Amazing Gold" is an EA specifically for Gold. This EA works in single shot, and does not use martingale or grid. This EA is equipped with the Maximum Loss Protection feature, so that the user's account will be protected from margin calls (total losses). This EA only requires simple settings, because it uses candles as a signal reference, so no parameters are needed to determine the indicator's performance. Although equipped with input parameters for TP (take profit) and SL (stop loss),
EA Assistant
Supol Polkun
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Advanced Trading Tools for Smarter Decision Making Our cutting-edge trading tools allow traders to seamlessly execute buy and sell orders, while providing robust planning capabilities to optimize their trading strategies. Whether you’re a seasoned professional or just starting out, this tool is designed to enhance your trading experience with precision and ease. Key Features: Real-time Buy and Sell Execution: Easily place orders instantly and take advantage of market opportunities without del
Ai Prediction MT4
Mochamad Alwy Fauzi
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A free indicator for those who purchase the full version This indicator is created by this Ai, with your desired settings Artificial Intelligence at your service Have a complete artificial intelligence and use it in your codes This artificial intelligence is trained to tell you on each candle whether the market is moving up or down. In general, artificial intelligence can be used in all markets, all timeframes and all symbols However, due to the increasing complexity and decreasing accuracy of
Niguru Bollinger Pro for MT4
Nino Guevara Ruwano
1 (1)
Libraries
Introducing Your New Go-To Trading EA! Boost your trading performance with this Bollinger Bands-based Expert Advisor, specially designed for XAU (Gold) and various Forex pairs. Why this EA is a must-have: Clean, user-friendly interface – perfect for all trader levels Built-in Hidden Take Profit & Stop Loss for added strategy security Ideal for both beginners and experienced traders Ready to use out of the box – no complex setup required. Trade smarter, not harder!
Niguru XGold
Nino Guevara Ruwano
Libraries
Introducing the Smart Moving Average-Based EA! Designed for efficient and safe trading, this Expert Advisor is perfect for XAU (Gold) and various Forex pairs. Key Benefits: Simple, user-friendly interface – great for beginners and experienced traders alike No need for TP or SL – each trade automatically closes based on the opposite price signal Single Shot Mode – for better control Safer strategy – no Martingale, no Grid Ready to run with no complicated setup – the ideal choi
More from author
Stowell
Dmitry Fedoseev
4 (1)
Indicators
Indicator of Stowell's Three-Bar Net Line. In this indicator, the number of bars used for determining the lines can be defined in the settings. With the default settings, the indicator draws arrows in the areas of the line breakout. The lines are not displayed on the chart by default. but can be enabled. Parameters Alerts - enable alerts when arrows appear. Arrows appear on a forming bar and can disappear during bar formation. Therefore, it is recommended to wait for the bar with the arrow to c
FREE
Three falling peaks or troughs
Dmitry Fedoseev
Indicators
An indicator of patterns #45 and #46 (Three Falling Peaks and Three Rising Valleys) from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) PeriodBars - indicator period K - an additional parameter that influences the accuracy of pattern shape recognition. The smaller the value is, the smoother the row of peaks/valleys should be, so fewer patt
Three peaks or troughs
Dmitry Fedoseev
Indicators
An indicator of patterns #50 and #51 ("Triple Bottoms", "Triple Tops") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) PeriodBars - indicator period K - an additional parameter that influences the accuracy of pattern shape recognition. The smaller the value is, the smoother the row of peaks/valleys should be, so fewer patterns will b
Cat bounce
Dmitry Fedoseev
Indicators
An indicator of pattern #54 ("Dead cat bounce") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) PeriodBars - indicator period GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   Auto5Digits - automatic multiplication of GapSize and ArrowVShift by 10 when working w
Exp iCustomNew
Dmitry Fedoseev
4.43 (7)
Experts
The exp_iCustomNew Expert Advisor allows to trade using any custom and standard indicators, using their various values: arrows, the intersection of two lines, level crossing, extremum, color. To define the entry signal, the EA can use one main indicator and up to four indicators to confirm by trend and up to four indicators to confirm by volatility. Confirmation indicators can be calculated on any other symbol and timeframe. Additionally, the entry signals are filtered by time (up to three sessi
Cat bounce back
Dmitry Fedoseev
Indicators
An indicator of pattern #55 ("Dead cat bounce, inverted") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) PeriodBars - indicator period GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   Auto5Digits - automatic multiplication of GapSize and ArrowVShift by 10 when
Complex head and shoulders
Dmitry Fedoseev
Indicators
An indicator of patterns #24, #25, #26 and #27 ("Head and Shoulders", "Complex Head and Shoulders") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) PeriodBars - indicator period K - an additional parameter that influences the accuracy of pattern shape recognition. The smaller the value is, the smoother the row of peaks/valleys should
Cup with handle
Dmitry Fedoseev
Indicators
An indicator of patterns #9 and #10 ("Cup with handle") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) PeriodBars - indicator period K1 - an additional parameter that influences the accuracy of recognition and pattern shape (the lower the value, the smoother the cup edge is) K2 - an additional parameter that influences the accuracy of
Double top or bottom
Dmitry Fedoseev
3 (1)
Indicators
An indicator of patterns #13 - #20 ("Double Tops" and "Double Bottoms", types Adam-Adam, Adam-Eva, Eva-Adam, Eva-Eva) from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. Adam - sharp tops/bottoms, Eva - flat ones. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) PeriodBars - indicator period K - an additional parameter that influences the accuracy of pattern shape recognition. The smalle
Expanding form
Dmitry Fedoseev
Indicators
An indicator of patterns #2 and #3 ("Broadening formation right-angled and ascending" and "Broadening formation right-angled and descending") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) PeriodBars - indicator period K - an additional parameter that influences the accuracy of pattern shape recognition. The smaller the value is, the
Expanding top or bottom
Dmitry Fedoseev
Indicators
An indicator of patterns #1 and #4 ("Broadening Tops" and "Broadening Bottoms") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski.   Version 1: bottom, top, bottom, top, top breakout. Version 2: top, bottom, top, bottom, top breakout. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) Variant1 - show version 1 of the pattern Variant2 - show version 2 of the pattern PeriodBars - indicator
Expanding wedge
Dmitry Fedoseev
Indicators
An indicator of patterns #5 and #6 ("Wedges, ascending, broadening" and "Wedges, descending, broadening") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) PeriodBars - indicator period ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of arrow up СolDn - color of
Falling wedge
Dmitry Fedoseev
Indicators
An indicator of patterns #52 and #53 ("Falling/rising wedges") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) PeriodBars - indicator period K - an additional parameter that influences the accuracy of pattern shape recognition ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show lines
Flag
Dmitry Fedoseev
Indicators
An indicator of patterns #21, #22, #23 ("Flag") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) PeriodBars - period in bars K - an additional parameter that influences the accuracy of pattern shape recognition. The influence of the parameter will be visible if not all of the pattern variants are enabled (not all three parameters Expandin
Gap
Dmitry Fedoseev
5 (1)
Indicators
Gap indicator (pattern #23) from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   Auto5Digits - automatic multiplication of GapSize and ArrowVShift by 10 when working with 5 and 3 digit quotes. Note. Arrows appear at the
Gap island
Dmitry Fedoseev
Indicators
An indicator of pattern #30 ("Island Reversal") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski (two gaps, the second gap is in the direction of the first one). Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward lin
Head and shoulders
Dmitry Fedoseev
Indicators
An indicator of patterns #24 and #26 ("Head and Shoulders") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) PeriodBars - indicator period K - an additional parameter that influences the accuracy of pattern shape recognition ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels Co
Horn shaped top or bottom
Dmitry Fedoseev
Indicators
An indicator of patterns #28 and #29 ("Horn bottoms" and "Horn tops") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) BarsInsideFrom - minimum number of bars between the tops BarsInsideAdd - the number of bars between the tops can be in the range from BarsInsideFrom to BarsInsideFrom+BarsInsideAdd-1. If the value is -1, the number of
Long island
Dmitry Fedoseev
Indicators
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a downward line   Auto5Digits - automatic multi
Long island reversal
Dmitry Fedoseev
Indicators
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a
Measured movement
Dmitry Fedoseev
Indicators
An indicator of patterns #32 and #33 ("Measured Move Up/Down") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) PeriodBars - indicator period MinMovment - minimum movement value (in points) BackMovment - maximum value of return movement (as decimals) ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   Sh
Pipe shaped top or bottom
Dmitry Fedoseev
Indicators
An indicator of patterns #35 and #36 ("Pipe bottoms" and "Pipe tops") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) PeriodBars - An indicator period (number of bars that form a top/a bottom) K1 - an additional parameter that influences the accuracy of pattern shape recognition K2 - an additional parameter that influences the accurac
Pit and acceleration
Dmitry Fedoseev
Indicators
An indicator of patterns #7 and #8 ("Bump-and-Run" and "Bump-and-Run Reversal") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) PeriodBars - indicator period K - an additional parameter that influences the accuracy of pattern shape recognition  ArrowType - Character: from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   Show
Rectangle top or bottom
Dmitry Fedoseev
Indicators
An indicator of patterns #37 and #38 ("Rectangle Tops" and "Rectangle Bottoms") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) PeriodBars - indicator period VertexCount - the number of tops and bottoms: 2, 3, 4.   ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - colo
Romb top or bottom
Dmitry Fedoseev
Indicators
An indicator of patterns #11 and #12 ("Diamond Tops" and "Diamond Bottoms") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) PeriodBars - indicator period K - an additional parameter that influences the accuracy of pattern shape recognition ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points  Note. Arrows
Rounded top or bottom
Dmitry Fedoseev
Indicators
An indicator of patterns #39 and #40 ("Rounding Tops" and "Rounding Bottoms") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears  Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) PeriodBars - indicator period   K - an additional parameter that influences the accuracy of pattern shape recognition. Changes from 0 to 1 ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows
Triangle symmetrical
Dmitry Fedoseev
Indicators
An indicator of pattern #49 ("Triangle, symmetrical") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) PeriodBars - indicator period K - an additional parameter that influences the accuracy of pattern shape recognition ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show lines ColUp - c
Triangle up or down
Dmitry Fedoseev
Indicators
An indicator of patterns #47 and #48 ("Triangle, ascending" and "Triangle, descending") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) PeriodBars - indicator period K1 - an additional parameter that influences the accuracy of pattern shape recognition K2 - an additional parameter that influences the accuracy of pattern shape recognit
DragonM
Dmitry Fedoseev
5 (1)
Indicators
The indicator determines Dragon pattern. It is based on the zigzag. There is buffer 0 which has no color located in the Colors tab. You will see the zigzag if you set it to some color.  The indicator draws an up arrow when it detects a pattern which assumes further upward movement of the indicator. Similarly, the indicator draws a down arrow when it detects a pattern which assumes further downward movement of the indicator. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears. Push - send a pus
TBP All in One
Dmitry Fedoseev
5 (2)
Indicators
All patterns from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski in one indicator. It draws an up or down arrow whenever a pattern is identified. Patterns are selected in the drop-down list of the Pattern variable (located at the beginning of the properties window). The indicator has numerous external parameters, some of them apply to all patterns, while others are selective. To see more information on the parameters used for the selected pattern, enable the ShowHelp variable (located at
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