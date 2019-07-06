Библиотека для расчета формул.

Формула задается строкой. Можно задавать формулу в строковой переменой в окне свойств.

Формула может включать арифметические действия "+-/*" и все функции кроме MathRand(): abs(), arccos(), arcsin(), arctan(), sin(), cos(), tan(), exp(), log(), mod(), max(), min(), pow(), ceil(), sqrt(), log10(), floor(), round(). Кроме этого в формулу могут входить числа (если число дробные, то разделитель точка) и аргументы. Аргумент начинается с буквы "а" (латинская) и номера, например: "a0", "a1" и т.д.

Пример формулы: "sqrt(a1*log10(a0))*a2+10.5". Имейте ввиду, что формула может быть любой, а это только пример.

Импорт библиотеки:

#import "Market//Formula Calculation.ex4" int AddFormula( string Formula); void FormulaSetArgument( int FormulaIndex, int ArgumentIndex, double ArgumentValue); bool FormulaSolve( int FormulaIndex, double & Result); void FormulaFreeAll(); #import

Описание функций библиотеки:

int AddFormula(string Formula) - функция для добавления формулы в библиотеку. Вызывается при инициализации эксперта или индикатора, в котором используется библиотека. Функция возвращает индекс формулы, который надо указывать при вызове других функций библиотеки. Функция расчета формулы, по принципу работы, не является текстовым интерпретатором. При вызове функции AddFormala() происходит ее анализ и построение иерархии классов, при помощи этой иерархии и происходит расчет формулы, что обеспечивает очень высокую скорость расчета.

void FormulaSetArgument(int FormulaIndex,int ArgumentIndex,double ArgumentValue) - функция для установки значений аргументов.

Параметры:

int FormulaIndex - индекс формулы, полученный при вызове функции AddFormula(). int ArgumentIndex - индекс аргумента (число стоящее после буквы "а" в имени аргумента). double ArgumentValue - значение аргумента.

bool FormulaSolve(int FormulaIndex,double & Result) - расчет формулы. Возвращает true при успешном расчете, false - при ошибке в расчете (деление на 0 и т.п.).

Параметры:

int FormulaIndex - индекс формулы, полученный при вызове функции AddFormula().

double & Result - переменная для результата расчета.

FormulaFreeAll() - удаление всех формул. Вызов функции приводит библиотеку в исходное состояние.

Пример использование библиотеки:

#property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property strict #import "Market//Formula Calculation.ex4" int AddFormula( string Formula); void FormulaSetArgument( int FormulaIndex, int ArgumentIndex, double ArgumentValue); bool FormulaSolve( int FormulaIndex, double & Result); void FormulaFreeAll(); #import void OnStart (){ double r= 0 ; int f01=AddFormula( "sqrt(a1*log10(a0))*a2+10.5" ); if (f01==- 1 ){ Alert ( "Ошибка формулы" ); return ; } FormulaSetArgument(f01, 0 , 10000 ); FormulaSetArgument(f01, 1 , 25 ); FormulaSetArgument(f01, 2 , 2 ); if (!FormulaSolve(f01,r)){ Alert ( "Ошибка расчета" ); return ; } Alert ( "Результат1: " +( string )r); FormulaSetArgument(f01, 0 , 20 ); FormulaSetArgument(f01, 1 , 30 ); FormulaSetArgument(f01, 2 , 40 ); if (!FormulaSolve(f01,r)){ Alert ( "Ошибка расчета" ); return ; } Alert ( "Результат2: " +( string )r); FormulaFreeAll(); }



