Trend And Grid
- Experts
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- Version: 1.2
- Updated: 15 October 2023
- Activations: 5
Сеточный советник является полностью автоматизированной торговой системой.
Советник ищет сигналы изменения тренда и входит в рынок с правильным ордером. Для достижения определённой прибыли, а так же предотвращения убытков используется сетка ордеров.
Для простоты использования советник имеет наименьшее количество настроек.
Советник работает на любом таймфрейме.
Советник разрабатывался под пару EURUSD, но также успешно работает и на других валютных парах.
Параметры:
- OnGrid - разрешить задействовать сетку ордеров;
- StepGrid - количество пунктов между ордерами в сетке;
- AutoLot - автоматическое определение лота (0.01 лот на 1000 единиц баланса);
- Lot - фиксированный размер лота, если AutoLot = false;
- ProfitForClose - параметр для закрытия ордеров по достижению определённой прибыли.
- Comment - комментарий;
- Magicnum - магическое число;
我同一账户挂了好几个EA 加载上这个后疯狂开单是什么原因造成的？