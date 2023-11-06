Awesomo MT5
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- Version: 1.2
- Updated: 6 November 2023
- Activations: 5
Awesomo - это инновационный полностью автоматизированный скальперский советник, который работает по стратегии прорыва линий поддержки и сопротивления. С помощью этого советника можно торговать с фиксированным лотом или настроить автоматический расчет значения лота в зависимости от заданного уровня риска.
Стоит отметить, что Awesomo использует стоп-лосс для каждого ордера и алгоритм ступенчатой фиксации прибыли. Его алгоритм не использует никаких индикаторов, хеджирование, сетку, мартингейл и арбитраж, что делает его дополнительно привлекательным для трейдеров.
Для работы советника рекомендуется использовать ECN с узким спредом и быстрым исполнением приказов. Awesomo позволяет настроить множество параметров, включая период, количество баров для нахождения и расчета уровней поддержки и сопротивления, уровень стоп-лосса, уровень тейк-профита и шаг трейлинга.
Кроме того, советник имеет простой интерфейс и понятные настройки, что делает его очень удобным в использовании.
Достоинства
- Всегда использует стоп-лосс;
- Алгоритм ступенчатой фиксации прибыли;
- Фиксированные и авто лоты;
- Не использует индикаторы;
- Не использует хеджирование;
- Не использует сетку, мартингейл, арбитраж;
- Простота настройки.
Параметры
- Period - Тайм фрейм графика для вычислений уровней и торговли.
- Count_Bars - Количество баров для нахождения и расчёта уровней поддержки и сопротивления
- Count_Bars_Shift - Сколько баров уступить от нулевого чтобы начать искать уровни поддержки и сопротивления.
- Attempt - Сколько попыток сделать для поиска уровней поддержки и сопротивления.
- StopLoss - уровень стоп-лосса, в пунктах.
- TakeProfit - уровень тейк-профита, в пунктах.
- TrailingStopStep - шаг трейлинга в пунктах. Если 0 то не работает.
- Lot - фиксированный лот (при LotRisk = 0)
- LotRisk - включить управление риском.
- MagicNumber - уникальный номер сделок советника.