Awesomo MT5

Awesomo - это инновационный полностью автоматизированный скальперский советник, который работает по стратегии прорыва линий поддержки и сопротивления. С помощью этого советника можно торговать с фиксированным лотом или настроить автоматический расчет значения лота в зависимости от заданного уровня риска.

Стоит отметить, что Awesomo использует стоп-лосс для каждого ордера и алгоритм ступенчатой фиксации прибыли. Его алгоритм не использует никаких индикаторов, хеджирование, сетку, мартингейл и арбитраж, что делает его дополнительно привлекательным для трейдеров.

Для работы советника рекомендуется использовать ECN с узким спредом и быстрым исполнением приказов. Awesomo позволяет настроить множество параметров, включая период, количество баров для нахождения и расчета уровней поддержки и сопротивления, уровень стоп-лосса, уровень тейк-профита и шаг трейлинга.

Кроме того, советник имеет простой интерфейс и понятные настройки, что делает его очень удобным в использовании.

Достоинства

Всегда использует стоп-лосс;

Алгоритм ступенчатой фиксации прибыли;

Фиксированные и авто лоты;

Не использует индикаторы;

Не использует хеджирование;

Не использует сетку, мартингейл, арбитраж;

Простота настройки.





Параметры

Period - Тайм фрейм графика для вычислений уровней и торговли.

Тайм фрейм графика для вычислений уровней и торговли. Count_Bars - Количество баров для нахождения и расчёта уровней поддержки и сопротивления

Количество баров для нахождения и расчёта уровней поддержки и сопротивления Count_Bars_Shift - Сколько баров уступить от нулевого чтобы начать искать уровни поддержки и сопротивления.

Сколько баров уступить от нулевого чтобы начать искать уровни поддержки и сопротивления. Attempt - Сколько попыток сделать для поиска уровней поддержки и сопротивления.

Сколько попыток сделать для поиска уровней поддержки и сопротивления. StopLoss - уровень стоп-лосса, в пунктах.

- уровень стоп-лосса, в пунктах. TakeProfit - уровень тейк-профита, в пунктах.

- уровень тейк-профита, в пунктах. Trailing Stop Step - шаг трейлинга в пунктах. Если 0 то не работает.

- шаг трейлинга в пунктах. Если 0 то не работает. Lot - фиксированный лот (при LotRisk = 0)

- фиксированный лот (при LotRisk = 0) LotRisk - включить управление риском.

- MagicNumber - уникальный номер сделок советника.



