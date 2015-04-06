Polar Bear

Polar Bear  – полностью автоматизированный советник с использованием сеточного алгоритма. Стратегия советника основана на анализе действия цены. Не использует индикаторы или дополнительные фильтры. 

Рекомендованный период - "H1".

Рекомендованная валютная пара "EURUSD".

Параметры

  • onStoploss - устанавливает стоплосс (уровень определяет автоматически);
  • onTakeProfit - устанавливает тейкпрофит (уровень определяет автоматически);
  • StopsOff - удаляет стопы если в сетке открыты более двух ордеров;
  • Level - Ценовой уровень между ордерами ( в пунктах) ;
  • MaxOrder - Максимальное количество ордеров;
  • LotRisk - Автоматическое определение лота.
  • FixLot - Фиксированный лот (если LotRisk = 0);
  • Comment - комментарий к ордеру.
  • MagicNum - Магический номер.


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4.6 (5)
Experts
Advanced grid -  Просто советник с минимальными настройками, позволяющий вести торговлю с помощью сетки ордеров. Советник не использует индикаторов.  Настройки : Period - Таймфрейм графика. LotRisk - Автоматическое определение лот. Если LotRisk =0, то не работает. Lot - Фиксированный лот. Level  - Ценовой уровень между ордерами ( в пунктах). OrdersClose - Частичное закрытие ордеров. Параметр от 0 до 3. OrdersClose =0 - Отключено. OrdersClose =1 - Для всех типов ордеров. Закрываем один ордер с
FREE
Tarantula
Sergey Kruglov
4.2 (5)
Experts
Tarantula is a trend Expert Advisor that looks for entry points based on the standard Moving Average indicator. It works with two timeframes selected in the settings. The EA looks for the points of trend change and opens an order when the signal matches on different timeframes. All orders are protected by stop loss. However almost all orders are closed by the EA on a signal change. Parameters SL - stop loss. TP - take profit. OnWork_1 - enable/disable searching for signals on the first timefram
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Awesomo
Sergey Kruglov
4.4 (5)
Experts
Awesomo is a fully automated scalper Expert Advisor which uses the strategy of support and resistance lines breakthrough. Each order is always accompanied by a stop loss. The EA allows trading a fixed lot. Also, the trading robot features automatic lot calculation based on the preset risk per trade. I recommend that you use an ECN with low spread and fast execution. Advantages Stop loss is always applied; Smart profit fixing step algorithm; Fixed and auto lots; No indicators; No hedging; No gri
AlphaPrice MT4
Sergey Kruglov
3 (2)
Experts
AlphaPrice MT4   is a trading Expert Advisor (EA) designed for the Forex market and other financial markets via the MetaTrader 4 platform. It is based on a price momentum trading strategy, allowing it to effectively capture strong price movements while minimizing risks during stagnant periods. The EA uses minimal settings, making it easy to set up quickly, and completely avoids risky methods such as martingale and grid strategies. Key Features:   Momentum Trading   – The EA analyzes market mom
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CatchTheWave EASY
Sergey Kruglov
Experts
The " CatchTheWave EASY " adviser is a lightweight version of the adviser of the same name. This Expert Advisor uses many different strategies to determine the most accurate entry points into the market. One of the key features of " CatchTheWave EASY " is the use of a grid when trading. This means that the Expert Advisor creates orders at various price levels, providing a potentially profitable position in any direction of the market. In addition, the Expert Advisor has the ability to effectiv
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NeoFx Start MT4
Sergey Kruglov
Experts
NeoFx MT4 – Intelligent Grid Trading System The   NeoFx MT4   Expert Advisor is an advanced algorithmic system designed for efficient trading on highly liquid currency pairs. Initially optimized for   GBP/USD , it also delivers stable results on other popular pairs such as   EUR/USD ,   USD/CHF , and similar. NeoFx Start   employs a unique strategy where each trade is automatically split into three smaller sub-trades. This means that whenever the EA opens a position, it immediately divides it in
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TSim
Sergey Kruglov
Utilities
Утилита  TSim   позволяет симулировать ручную торговлю в Тестере Стратегий MetaTrader 4. В панеле можно устанавливать размеры лота, тейпрофита и стоплосса. Панель имеет кнопки Sell   и Buy для выставления рыночных ордеров, а также кнопки CloseSell, CloseBuy и CloseAll для быстрого закрытия ордеров. Под панелью отображается список открытых ордеров. Внимание. Панель работает только в Визуальном режиме Тестера Стратегий MetaTrader 4.
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LoLFx
Sergey Kruglov
3 (1)
Experts
LoLFx is a scalper Expert Advisor which uses the strategy of support and resistance lines breakthrough. Fully automated. Designed for trading EURUSD, a low spread broker is preferred. The EA independently detects support and resistance lines and places pending orders. When the market changes it removes old pending orders and places new ones. Just in case, orders are placed with preset stops to avoid significant losses in emergency situations, for example in case of Internet disconnection. Virtua
Panda EA
Sergey Kruglov
5 (1)
Experts
The Panda EA trading system is based on the analysis of price action, and it monitors the trend reversals. The operation principle is similar to trailing stop, with the exception that this system helps in finding the entry points, plus additional filters. Parameters Level: Level of the price channel (in points), for the analysis. The_number_of_levels: The number of levels. StopLoss: Stop loss. TakeProfit: Take Profit. TrailingStop: Trailing stop, works based on the order opening price, set 0 to
Dolphin EA
Sergey Kruglov
Experts
Dolphin EA is a grid Expert Advisor. It opens a grid of orders located at a specified level from each other. An order direction is defined by the built-in filters. No stop loss is used. All orders are closed by take profit. The EA works on any timeframe. Parameters Filtr - number of points from the average for opening orders (for example, 200). 0 - disabled. AutoTakeProfit - enable take profit auto detection. Take profit should not be less than the TakeProfit parameter. TakeProfit - take profit
Still
Sergey Kruglov
Experts
"Still" is a trend-based Expert Advisor that looks for trend changes and opens orders in the direction of the new trend. The Moving Average indicator is used as the main signal supplemented by additional integrated confirmation functions. Whenever the signal changes, the opened orders are closed and a new order is opened. Stop levels are used for safety purposes. The EA is tied to the current timeframe. Recommended timeframes are H1 and M30. It can also work on M15 and M5. The recommended curren
Brown Bear EA
Sergey Kruglov
Experts
Brown Bear EA  - это простая автоматическая торговая система торгует по тренду после отталкивания от важных ценовых уровней.  Советник использует сеточную систему, а так же мартингейл и разработан под пару EURUSD. Советник не привязан к таймфрейму. Параметры: AutoStops = 1 - Включить автоматическое определение StopLoss и TakeProfit. StopLoss= 0  - Стоплосс TakeProfit = 0 -Тейкпрофит. TakeProfitAverage = 300 - Общий тейкпрофит для сетки ордеров, количество пунктов от линии усреднения. LotRisk = 0
Trend And Grid
Sergey Kruglov
1 (1)
Experts
Сеточный советник является полностью автоматизированной торговой системой. Советник ищет сигналы изменения тренда и входит в рынок с правильным ордером. Для достижения определённой прибыли, а так же предотвращения убытков используется сетка ордеров. Для простоты использования советник имеет наименьшее количество настроек. Советник работает на любом таймфрейме.  Советник разрабатывался под пару EURUSD, но также успешно работает и на других валютных парах. Параметры: OnGrid - разрешить задействов
GridMasterFx
Sergey Kruglov
Experts
GridMasterFx is an innovative tool for automated forex trading, which is based on a combination of a grid strategy and a unique trend calculation algorithm using the Moving Average indicator. This strategy allows the Expert Advisor to open and close positions on time, use the analysis of the current trend and instantly respond to market changes. GridMasterFx Expert Advisor is an excellent choice for successful automation of your forex trading process. It easily adapts to various market conditi
GridGenius
Sergey Kruglov
Experts
GridGenius is an Expert Advisor for Forex trading, which is based on the use of a grid of orders. It is designed to automate trading and helps traders manage their positions without the need for constant monitoring of the market. The GridGenius Expert Advisor does not use indicators to make decisions about entering the market or closing positions. He relies on his internal logic and the parameters set by the trader to make trading decisions. It is also worth noting that grid order trading can be
CatchTheWave EA
Sergey Kruglov
5 (1)
Experts
The CatchTheWave Expert Advisor for Forex is a software designed to automate trading on the foreign exchange market in real time. This Expert Advisor uses many different strategies to determine the most accurate entry points into the market. Thus, he can apply the most advanced technical indicators and market analysis based on previously made transactions. One of the key features of " CatchTheWave " is the use of a grid when trading. This means that the Expert Advisor creates orders at various
NeoFx MT4
Sergey Kruglov
Experts
NeoFx MT4 — Intelligent Grid Trading System NeoFx MT4 Expert Advisor is an advanced algorithmic system designed for efficient operation on highly liquid currency pairs. While originally optimized for GBP/USD specific dynamics, it demonstrates consistent performance on other major pairs including EUR/USD, USD/CHF and similar instruments. Key Features: Automatic Key Level Detection - Support/resistance and market extreme analysis Smart Averaging - Grid order system with sophisticated ris
Fusion MA MT4
Sergey Kruglov
Experts
Fusion MA MT4 - No Martingale, Grids or Risky Methods! Just Fixed Stop Loss, Take Profit and Solid Risk Management Fusion MA MT4   is a powerful algorithmic expert advisor for MetaTrader 4 that trades exclusively based on signals from modified Moving Averages (MA). Unlike standard MAs, it uses a unique hybrid formula that increases entry accuracy while minimizing false signals. The EA combines 8 proven MA-based trading strategies. Fusion MA MT4 - Minimal Configuration Required Optimal settings
TrendPeakScanner
Sergey Kruglov
Experts
TrendPeakExpert   - does not use martingale or grid, only fixed stop loss and take profit.   TrendPeakExpert   - uses a window of a specified number of bars, looks for peaks and troughs and builds trend lines. On breakout or bounce, it opens positions in the right direction. This expert advisor uses four strategies based on trend lines. This expert advisor is developed and configured for the EURUSD pair. Optimal parameters are set by default. Key features: Does not use martingale or order grid,
Awesomo MT5
Sergey Kruglov
Experts
Awesomo - это инновационный полностью автоматизированный скальперский советник, который работает по стратегии прорыва линий поддержки и сопротивления. С помощью этого советника можно торговать с фиксированным лотом или настроить автоматический расчет значения лота в зависимости от заданного уровня риска. Стоит отметить, что Awesomo использует стоп-лосс для каждого ордера и алгоритм ступенчатой фиксации прибыли. Его алгоритм не использует никаких индикаторов, хеджирование, сетку, мартингейл и арб
GridMasterFx MT5
Sergey Kruglov
Experts
GridMasterFx   is an innovative tool for automated forex trading, which is based on a combination of a grid strategy and a unique trend calculation algorithm using the Moving Average indicator. This strategy allows the Expert Advisor to open and close positions on time, use the analysis of the current trend and instantly respond to market changes. GridMasterFx   Expert Advisor is an excellent choice for successful automation of your forex trading process. It easily adapts to various market con
Fusion MA MT5
Sergey Kruglov
Experts
Fusion MA MT5 - No Martingale, Grids or Risky Methods! Just Fixed Stop Loss, Take Profit and Solid Risk Management Fusion MA MT5   is a powerful algorithmic expert advisor for MetaTrader 5 that trades exclusively based on signals from modified Moving Averages (MA). Unlike standard MAs, it uses a unique hybrid formula that increases entry accuracy while minimizing false signals. The EA combines 8 proven MA-based trading strategies. Fusion MA MT5 - Minimal Configuration Required Optimal settings
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