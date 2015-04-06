Polar Bear

AdaptiveQ Trader Ruslan Udintsev Experts

AdaptiveQ Trader: Самообучающийся ИИ — забудьте о ручной настройке! Ваш персональный торговый робот на основе Q-Learning + Double DQN + PER, который учится на ваших деньгах — и делает это лучше вас. Что Это? AdaptiveQ Trader — это не просто советник, а живой, самообучающийся агент , основанный на передовых алгоритмах машинного обучения (Reinforcement Learning). Он анализирует рынок в реальном времени, адаптируется к его изменениям и постоянно совершенствует свою стратегию — без вашего учас