Polar Bear
- Experts
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Polar Bear – полностью автоматизированный советник с использованием сеточного алгоритма. Стратегия советника основана на анализе действия цены. Не использует индикаторы или дополнительные фильтры.
Рекомендованный период - "H1".
Рекомендованная валютная пара "EURUSD".
Параметры
- onStoploss - устанавливает стоплосс (уровень определяет автоматически);
- onTakeProfit - устанавливает тейкпрофит (уровень определяет автоматически);
- StopsOff - удаляет стопы если в сетке открыты более двух ордеров;
- Level - Ценовой уровень между ордерами ( в пунктах) ;
- MaxOrder - Максимальное количество ордеров;
- LotRisk - Автоматическое определение лота.
- FixLot - Фиксированный лот (если LotRisk = 0);
- Comment - комментарий к ордеру.
- MagicNum - Магический номер.