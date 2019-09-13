Advanced grid

4.6
Advanced grid -  Просто советник с минимальными настройками, позволяющий вести торговлю с помощью сетки ордеров. Советник не использует индикаторов. 


Настройки:
Period - Таймфрейм графика.
LotRisk - Автоматическое определение лот. Если LotRisk=0, то не работает.
Lot - Фиксированный лот.
Level  - Ценовой уровень между ордерами ( в пунктах).
OrdersClose - Частичное закрытие ордеров. Параметр от 0 до 3.
  • OrdersClose=0 - Отключено.
  • OrdersClose=1 - Для всех типов ордеров. Закрываем один ордер с наибольшим профитом и один ордер с наибольшим отрицательным профитом. 
  • OrdersClose=2 - Для всех типов ордеров. Закрываем один два ордера с наибольшим профитом и один ордер с наибольшим отрицательным профитом. 
  • OrdersClose=3 - Для одного типов ордеров. Закрываем один ордер с наибольшим профитом и один ордер с наибольшим отрицательным профитом одного типа. 
LotUp - Увеличение лота для открытия следующих ордеров. Параметр от 0 до 2.
  • LotUp=0 - Отключено.
  • LotUp=1 - Следующий ордер открывается с лотом увеличенным на минимальный лот установленный либо параметром Lot или LotRisk.
  • LotUp=2 - Следующий ордер открывается с удвоенным лотом.
MagicNumber  - Магическое число.


Reviews 6
4697276
14
4697276 2024.12.10 10:03 
 

Good morning, I wanted to give you a big compliment for this EA, I would like to have both the advanced version and the source code. If you are interested you can contact me at: lalli.antonio@gmail.com telling me the purchase price and payment methods. Thank you, congratulations again and have a nice day Antonio lalli.

96952817
44
96952817 2023.03.10 18:18 
 

THIS IS A GOOD EA THAT I EVER SEEN. I USED IN REAL ACCOUNT IN 100$. AND IT IS GIVE ME GOOD RETURN IN 1 WEEK 50$.

335831077
32
335831077 2022.05.02 06:14 
 

Hello, after downloading and using this EA, there will be a limit on the number of transactions. I want to buy your version without any limit. I also want to buy your source code at one time. Can you contact me? Wechat: fg1779797

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UPDATE — DECEMBER 2025 At the end of November 2024, the Aurum expert advisor was released for sale. Throughout this time, it traded in real market conditions without a news filter, without additional protective restrictions, and without complex limitations — while confidently remaining profitable and stable. Live Signal (launch April 14, 2026) This full year of real trading clearly demonstrated the reliability of the trading system. Only after that, based on real experience and statistics, a m
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
4.33 (12)
Experts
Game Change EA is a trend following trading system powered based on the Game Changer indicator. It automatically sells whenever a red dot forms and continues in the sell direction until a yellow X appears, which signals a potential end of the trend.  The same logic applies for buy trades.  When a blue dot appears the EA begins buying and it will close out the buy cycle as soon as a yellow X is detected. This EA is suitable for any currency pair and any time frame, however it performs exceptiona
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AlphaPrice MT5
Sergey Kruglov
3.2 (5)
Experts
AlphaPrice MT5   is a trading Expert Advisor (EA) designed for the Forex market and other financial markets via the MetaTrader 5 platform. It is based on a price momentum trading strategy, allowing it to effectively capture strong price movements while minimizing risks during stagnant periods. The EA uses minimal settings, making it easy to set up quickly, and completely avoids risky methods such as martingale and grid strategies. Key Features:   Momentum Trading   – The EA analyzes market mom
FREE
Tarantula
Sergey Kruglov
4.2 (5)
Experts
Tarantula is a trend Expert Advisor that looks for entry points based on the standard Moving Average indicator. It works with two timeframes selected in the settings. The EA looks for the points of trend change and opens an order when the signal matches on different timeframes. All orders are protected by stop loss. However almost all orders are closed by the EA on a signal change. Parameters SL - stop loss. TP - take profit. OnWork_1 - enable/disable searching for signals on the first timefram
FREE
Awesomo
Sergey Kruglov
4.4 (5)
Experts
Awesomo is a fully automated scalper Expert Advisor which uses the strategy of support and resistance lines breakthrough. Each order is always accompanied by a stop loss. The EA allows trading a fixed lot. Also, the trading robot features automatic lot calculation based on the preset risk per trade. I recommend that you use an ECN with low spread and fast execution. Advantages Stop loss is always applied; Smart profit fixing step algorithm; Fixed and auto lots; No indicators; No hedging; No gri
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3 (2)
Experts
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Experts
The " CatchTheWave EASY " adviser is a lightweight version of the adviser of the same name. This Expert Advisor uses many different strategies to determine the most accurate entry points into the market. One of the key features of " CatchTheWave EASY " is the use of a grid when trading. This means that the Expert Advisor creates orders at various price levels, providing a potentially profitable position in any direction of the market. In addition, the Expert Advisor has the ability to effectiv
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NeoFx Start MT4
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Experts
NeoFx MT4 – Intelligent Grid Trading System The   NeoFx MT4   Expert Advisor is an advanced algorithmic system designed for efficient trading on highly liquid currency pairs. Initially optimized for   GBP/USD , it also delivers stable results on other popular pairs such as   EUR/USD ,   USD/CHF , and similar. NeoFx Start   employs a unique strategy where each trade is automatically split into three smaller sub-trades. This means that whenever the EA opens a position, it immediately divides it in
FREE
TSim
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Utilities
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FREE
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3 (1)
Experts
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5 (1)
Experts
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Experts
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Experts
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Experts
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Experts
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1 (1)
Experts
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Ma Siou
45
Ma Siou 2025.02.26 12:35 
 

User didn't leave any comment to the rating

4697276
14
4697276 2024.12.10 10:03 
 

Good morning, I wanted to give you a big compliment for this EA, I would like to have both the advanced version and the source code. If you are interested you can contact me at: lalli.antonio@gmail.com telling me the purchase price and payment methods. Thank you, congratulations again and have a nice day Antonio lalli.

96952817
44
96952817 2023.03.10 18:18 
 

THIS IS A GOOD EA THAT I EVER SEEN. I USED IN REAL ACCOUNT IN 100$. AND IT IS GIVE ME GOOD RETURN IN 1 WEEK 50$.

335831077
32
335831077 2022.05.02 06:14 
 

Hello, after downloading and using this EA, there will be a limit on the number of transactions. I want to buy your version without any limit. I also want to buy your source code at one time. Can you contact me? Wechat: fg1779797

zainul134
44
zainul134 2021.09.16 13:40 
 

good EA if combined with the proper setting and money management. 100% ROI within one year (on backtesting).

Miguel Jimenez Cordero
6779
Miguel Jimenez Cordero 2021.03.21 10:13 
 

Good job.

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