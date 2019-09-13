Advanced grid - Просто советник с минимальными настройками, позволяющий вести торговлю с помощью сетки
ордеров. Советник не использует индикаторов.
Настройки:
Period - Таймфрейм графика.
LotRisk - Автоматическое определение лот. Если LotRisk=0, то не работает.
Lot - Фиксированный лот.
Level - Ценовой уровень между ордерами ( в пунктах).
OrdersClose - Частичное закрытие ордеров. Параметр от 0 до 3.
- OrdersClose=0 - Отключено.
- OrdersClose=1 - Для всех типов ордеров. Закрываем один ордер с наибольшим профитом и один ордер с
наибольшим отрицательным профитом.
- OrdersClose=2 - Для всех типов ордеров. Закрываем один два ордера с наибольшим профитом и один ордер с
наибольшим отрицательным профитом.
- OrdersClose=3 - Для одного типов ордеров. Закрываем один ордер с наибольшим профитом и один ордер с
наибольшим отрицательным профитом одного типа.
LotUp - Увеличение лота для открытия следующих ордеров. Параметр от 0 до 2.
- LotUp=0 - Отключено.
- LotUp=1 - Следующий ордер открывается с лотом увеличенным на минимальный лот установленный либо параметром Lot или
LotRisk.
- LotUp=2 - Следующий ордер открывается с удвоенным лотом.
MagicNumber - Магическое число.
Good morning, I wanted to give you a big compliment for this EA, I would like to have both the advanced version and the source code. If you are interested you can contact me at: lalli.antonio@gmail.com telling me the purchase price and payment methods. Thank you, congratulations again and have a nice day Antonio lalli.