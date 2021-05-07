Golden Cross Trade X MT5

CCI Trade X Yu Xin Pu Experts

CCI Trade X is an EA based on Commodity Channel Index. Commodity Channel Index parameters such as BuyShift, SlowEMA, BuyPeriod, BuyValue, SellShift, SellPeriod and SellValue can be adjusted. CCI Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through CCI Trade X. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com