Veles dMACD
- Indicators
-
Gennady MazurПрактикующий трейдер, программист MQL4, MQL5.
С 2000 года на рынке Форекс, c 2005 года программист на языке MQL4.
В 2006 году написал свои первые индикаторы и советники Форекс на заказ.
Общую известность мне принес мультивалютный советник MultiIlan, написанный в 2011 году.
- Version: 1.10
- Updated: 17 June 2021
- Activations: 5
Новая серия индикаторов Veles Dynamic. Индикаторы не перерисовывают своих значений.
Эти индикаторы работают быстрее и точнее аналогичных по названию.
Индикатор Veles_dMACD представляет собой разницу показаний между двух динамических МА, рассчитанных по текущим ценам инструмента.
Хорошо показывает разворотные моменты, позволяет точно определять дивергенции. Имеет цветовое сопровождение изменения показаний.
Параметры:
- period_Fast - период быстрой динамической МА
- period_Slow - период медленной динамической МА
- period_Signal - период сигнальной линии
- price_Bar - применяемая цена