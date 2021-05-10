Veles dMA Plus
- Indicators
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Gennady MazurПрактикующий трейдер, программист MQL4, MQL5.
С 2000 года на рынке Форекс, c 2005 года программист на языке MQL4.
В 2006 году написал свои первые индикаторы и советники Форекс на заказ.
Общую известность мне принес мультивалютный советник MultiIlan, написанный в 2011 году.
- Version: 2.0
- Updated: 10 May 2021
- Activations: 5
Новая серия индикаторов Veles Dynamic. Индикаторы не перерисовывают своих значений.
Эти индикаторы работают быстрее и точнее аналогичных по названию.
Индикатор Veles_dMA_Plus представляет собой динамическую МА, рассчитанную по текущим ценам инструмента.
Имеется возможность динамического сглаживания линии. Есть возможность отображения текущего трендового канала с изменением его волатильности.
Параметры:
- period - период динамической МА
- price - применяемая цена
- shift - сдвиг МА влево от текущих значений
- filtre - true включение дополнительного динамического фильтра
- use_Chennal_Cur - true отображение текущего трендового канала
- deviation - волатильность канала
- color_Chennal - цвет канала