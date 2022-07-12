Veles Trend X II
- Indicators
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Gennady MazurПрактикующий трейдер, программист MQL4, MQL5.
С 2000 года на рынке Форекс, c 2005 года программист на языке MQL4.
В 2006 году написал свои первые индикаторы и советники Форекс на заказ.
Общую известность мне принес мультивалютный советник MultiIlan, написанный в 2011 году.
- Version: 1.1
- Activations: 5
Индикатор iVeles_Trend_X_II - использует специализированный расчет текущих цен графика. Очень качественно и своевременно показывает смену направления, более того, отображаемая цена индикатора может быть использован в качестве уровня принятия решения. Работает качественно на любом ТФ и с любым инструментом.
Параметры:
- period - период расчетов
- average - усреднение МА
- method - применяемый метод
- shift - сдвиг показаний