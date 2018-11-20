Veles Direct Scaner

Индикатор очень своевременно показывает изменение направления рынка на любом инструменте.

Более того, этот индикатор мультитаймфреймовый, что позволяет увидеть на текущем периоде графика смену направления движения рынка с более старшего таймфрейма. Стрелка вверх сигнализирует о восходящем движении, стрелка вниз - о нисходящем. Каждая стрелка имеет свою ценовую составляющую, равную(как правило) значению экстремума на используемом таймфрейме, что можно использовать в качестве установки стоповых ордеров или других других действий при применении индикатора в советниках.

Индикатор имеет минимальное количество параметров, позволяющих без особого труда настроить его работу. Особо отмечу параметр Trigger_Level, который отвечает за переключение направления и выдачу сигнала. Чем больше этот параметр, тем позже наступает сигнал. Данный параметр учитывается в пипсах текущего инструмента.



Индикатор не перерисовывает свои значения даже на текущем баре, поэтому можно использовать его данные на открытии нового бара.





Параметры



Trigger_Level - уровень переключения и выдачи сигнала

TimeFrame - таймфрейм работы индикатора, current - текущий таймфрейм



