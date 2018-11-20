Veles Direct Scaner
- Indicators
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Gennady MazurПрактикующий трейдер, программист MQL4, MQL5.
С 2000 года на рынке Форекс, c 2005 года программист на языке MQL4.
В 2006 году написал свои первые индикаторы и советники Форекс на заказ.
Общую известность мне принес мультивалютный советник MultiIlan, написанный в 2011 году.
- Version: 1.20
- Updated: 20 November 2018
- Activations: 5
Индикатор очень своевременно показывает изменение направления рынка на любом инструменте.
Индикатор не перерисовывает свои значения даже на текущем баре, поэтому можно использовать его данные на открытии нового бара.
Более того, этот индикатор мультитаймфреймовый, что позволяет увидеть на текущем периоде графика смену направления движения рынка с более старшего таймфрейма. Стрелка вверх сигнализирует о восходящем движении, стрелка вниз - о нисходящем. Каждая стрелка имеет свою ценовую составляющую, равную(как правило) значению экстремума на используемом таймфрейме, что можно использовать в качестве установки стоповых ордеров или других других действий при применении индикатора в советниках.Индикатор имеет минимальное количество параметров, позволяющих без особого труда настроить его работу. Особо отмечу параметр Trigger_Level, который отвечает за переключение направления и выдачу сигнала. Чем больше этот параметр, тем позже наступает сигнал. Данный параметр учитывается в пипсах текущего инструмента.
Индикатор не перерисовывает свои значения даже на текущем баре, поэтому можно использовать его данные на открытии нового бара.
Параметры
- Trigger_Level- уровень переключения и выдачи сигнала
- TimeFrame - таймфрейм работы индикатора, current - текущий таймфрейм