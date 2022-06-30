Veles ZigZag X
- Indicators
-
Gennady MazurПрактикующий трейдер, программист MQL4, MQL5.
С 2000 года на рынке Форекс, c 2005 года программист на языке MQL4.
В 2006 году написал свои первые индикаторы и советники Форекс на заказ.
Общую известность мне принес мультивалютный советник MultiIlan, написанный в 2011 году.
- Version: 1.0
- Activations: 5
Очень точный индикатор, с его помощью очень легко определять барные паттерны.
Это очередная разновидность ЗигЗага, за исключением, он не рисует текущую линию, которая может перерисоваться,если нарисовал конечную точку, по закрытому бару, то больше ее не изменяет - это означает смену направления и следующая точка будет другого цвета. Может быть применен как для определения основного движения, при использовании увеличенных параметров, так и непосредственно для входа с минимальным риском. Очень хорошо показывает все волны. Работает с любым инструментом и любым ТаймФреймом.
Параметры как у стандартного ЗигЗага.