Veles ZigZag X

Очень точный индикатор, с его помощью очень легко определять барные паттерны.

Это очередная разновидность ЗигЗага, за исключением, он не рисует текущую линию, которая может перерисоваться,если нарисовал конечную точку, по закрытому бару, то больше ее не изменяет - это означает смену направления и следующая точка будет другого цвета. Может быть применен как для определения основного движения, при использовании увеличенных параметров, так и непосредственно для входа с минимальным риском. Очень хорошо показывает все волны. Работает с любым инструментом и любым ТаймФреймом.

Параметры как у стандартного ЗигЗага.



